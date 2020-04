Joves d’Alzira llancen JoAjudeAlzira.org, una iniciativa per connectar veïns i reactivar el comerç local

Connect on Linked in

Aquest innovador projecte local té tres objectius principals: el primer, impulsar el suport veïnal connectant veïns que necessiten i ofereixen ajuda, el segon, enviar missatges de recolzament als treballadors essencials i, per últim, contribuir a pal·liar les pèrdues dels xicotets negocis locals impulsant la seua reactivació a través del comerç en en línia. Aquesta iniciativa “win-win” persegueix rescatar valors com la solidaritat, la col·laboració, la resiliència i l’acció en forma de suport veïnal.

“Necessites ajuda per fer la compra?, demana-la. Vols ajudar als teus veïns?, fes-nos saber com. Vols compartir un missatge d’ànim per als sanitaris?, o, vols contribuir a salvar el comerç local comprant un bo o tiquet promocional que gaudiràs quan tornen a obrir? Ara pots actuar!” aquests són alguns dels missatges de la web que criden els veïns a l’acció. D’aquesta forma, els negocis interessats poden pujar ofertes de productes i serveis en forma bons promocionals, que els usuaris podran gaudir quan els negocis tornen a obrir. Segons ha explicat un dels membres del col.lectiu: “Es tracta, en definitiva, d’avançar uns diners a canvi d’un descompte o oferta, d’eixa manera el negoci rep ara un ingrés vital que pot salvar el seu negoci local que li permetrà obrir quan acabe la quarantena”.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha mostrat el seu suport a Jo Ajude Alzira: “Des de l’Ajuntament agraïm aquesta iniciativa a la qual nosaltres ens sumem i també hem ajudat inicialment. També promocionarem aquesta iniciativa perquè pensem que la societat civil ha de recolzar al seu comerç”. A més Gómez ha afegit: “Sobretot, agrair a aquest grup de joves entusiastes que estimen Alzira. És molt important sentir-se la clau, la clau de l’endemà i la clau de la solidaritat, és el que necessita la nostra ciutat“.

A més, aquesta plataforma involucra als veïns a través d’una campanya a les xarxes socials en la qual poden compartir els seus missatges i accions socials amb les etiquetes #JoAjudeAlzira #TuereslaClau. Aquest últim lema està inspirat en la clau de la ciutat d’Alzira, així tracta d’empoderar als veïns perquè passen a l’acció, i al mateix temps, envia un missatge clar: tots som importants per eixir de la crisi de la COVID-19.

Per últim, els impulsors d’aquest projecte són un grup de joves alzirenys units per les ganes d’ajudar als veïns i comerços durant la crisi del Coronavirus. Per això, aquest grup, sorgit de la societat civil fa dues setmanes, va començar a construir aquest projecte. Aquest ha donat com a resultat un grup de treball solidari, integrant persones de diversos àmbits i camps empresarials com el marketing, el disseny, la comunicació o els recursos humans.

Per a més informació Web: www.joajudealzira.org David Jorques, responsable de comunicació de Jo Ajude Alzira. Mòbil: 627 572 795