Juan Martín Queralt revelarà les claus perquè el València CF torne a ser dels valencianistes

El president de l’associació ‘De Torino a Mestalla’ explicarà l’estratègia perquè Peter Lim acabe retornant el València CF als seus aficionats

L’accés a la conferència, que també podrà seguir-se a través de Zoom, serà lliure fins a completar aforament

El president de la ‘Associació De Torino a Mestalla’, Juan Martín Queralt, participarà el pròxim 24 de maig en el Cicle de Conferències de l’Ateneu Mercantil de València, sota el títol “El València CF tornarà a ser dels valencianistes”. La conferència serà presencial fins a cobrir aforament, segons normativa sanitària, tindrà lloc en el Saló Stolz a partir de les 19.00 hores i serà també retransmesa en directe a través de la plataforma Zoom.

Enllaç per a la conferència:https://zoom.us/j/97739309832

Les intervencions del Catedràtic de Dret Financer i Tributari sempre han sigut seguides amb expectació per bona part de l’afició valencianista, si bé cobren més importància en l’actualitat davant la ferma oposició que està exercint aquesta plataforma contra la propietat del club de Mestalla, en mans de Meriton Hòlding, amb la finalitat de retornar el València CF als valencianistes. El que fora ex directiu del club de Mestalla en l’època d’Arturo Tuzón; creador i primer president de la Fundació València CF, s’ha convertit en un referent moral del valencianisme en abanderar el moviment contrari a la gestió del singapurense Peter Lim, màxim accionista del club.

Durant la conferència, que serà conduïda pel periodista Paco Lloret, Juan Martín Queralt abordarà tots els temes d’actualitat del València CF, com la recent manifestació en contra de Peter Lim que va concentrar a més de 5.000 valencianistes o la LLIGUE del nou estadi, que ha expirat el 15 de maig. En aquest sentit, l’Ajuntament de València ja s’ha pronunciat públicament en contra de prorrogar la LLIGUE, després que Peter Lim no haja complit cap dels compromisos adquirits després d’haver gaudit d’un marge de cinc anys. Una circumstància que deixa ara tota la responsabilitat administrativa en mans de la Generalitat Valenciana, que haurà d’adoptar la decisió de donar-li o no una pròrroga a Peter Lim.

Així les coses, i atent sempre a l’actualitat de la societat valenciana, l’Ateneu Mercantil de València va programar amb antelació una conferència per part de Juan Martín Queralt, que explicarà aquest dilluns algunes de les claus per a aconseguir que el València CF “torne a ser dels valencianistes”. Juan Martín Queralt està convençut que abans que acabe l’any podrien produir-se els moviments jurídics i administratius necessaris amb la propietat, a més dels socials, perquè Peter Lim es vaig plantejar retornar al club als valencianistes, que considera que són els seus legítims propietaris. En la conferència exposarà alguna de les claus per a aconseguir-ho.

Sobre Juan Martín Queralt

Juan Martín Queralt, nascut a València, es va llicenciar en Dret per la Facultat de Dret de la seua ciutat natal amb Premi Extraordinari. Doctor en Dret, amb Premi Extraordinari, per la Universitat de Bolonya (Itàlia). Catedràtic de Dret Financer i Tributari en la Facultat de Dret de la Universitat de València, des de 1981, després d’haver dirigit la càtedra de la Facultat de Dret de Múrcia des de l’any 1976, on va ser també Degà de la Facultat. El 5 de novembre de 2013 va ser nomenat Doctor Honoris causa per la Universitat Jaume I de Castelló.

En el seu treball com a Advocat ha sigut distingit amb les Medalles d’Or dels Col·legis d’Advocats de Múrcia i València, Col·legi que li ha concedit també la Medalla al Mèrit en el servei a l’Advocacia Valenciana . Ha sigut el primer President del Centre de Defensa per a la Defensa del Col·legi d’Advocats de València. En l’actualitat és Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació.

Mesures de seguretat sanitària

Seguint la normativa vigent en matèria de seguretat sanitària COVID-19, tots els assistents a l’Ateneu passaran per la cambra tèrmica situada en l’entrada principal per a la presa de temperatura abans d’accedir a l’edifici, a més de portar en tot moment la màscara obligatòria. L’Ateneu disposa de dispensadors de gel hidroalcohòlic i les seues sales estan degudament desinfectades abans de qualsevol esdeveniment. Les estades són ventilades diverses vegades al dia i té establides les rutes de pujada i baixada per al públic així com reduït l’aforament, segons normativa, en tots els seus salons i ascensors.