Judith Díaz Gomariz i Sara Morcillo Torralba van ser proclamades com a Falleres Majors d’Alaquàs per a l’any 2022

Judi L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, a proposta de Junta Local Fallera, i en presència del Regidor de Falles de l’Ajuntament d’Alaquàs, Alejandro Ramos i de la Presidenta Executiva de Junta Local Fallera, July Roselló, va ser l’encarregat de nomenar i proclamar en el nom d’Alaquàs a les màximes representants falleres. L’acte es va celebrar al Castell d’Alaquàs amb la presència de la representació de les onze comissions falleres d’Alaquàs.

L’Alcalde d’Alaquàs va fer menció en el seu discurs als dos últims “exercicis fallers inusuals” marcats per la pandèmia i a la proclamació del dia “30 de juny de 2019 en què van ser proclamades per a representar a Alaquàs sense saber el que venia després”. Aquesta repetició d’actes “ha de ser un estímul per a reflexionar sobre la capacitat d’evolució de les falles per a transformar-se i adaptar-se als temps”. Toni Saura va destacar que “una part d’eixa història enguany es manifesta en vosaltres, sou l’exemple d’eixa continuïtat. Vosaltres enguany tindreu la missió d’explicar-li al món com vam renàixer malgrat tot”.

A continuació, l’Alcalde va donar pas, com a novetat en l’acte de proclamació, a les Falleres Majors d’Alaquàs, que van mostrar la seua “il·lusió i amor per les Falles i van animar a totes les persones a participar de la nostra festa sense deixar que la flama de les falles s’apague fent que continuen sent història”.

Judith va destacar que per a ella “ha sigut la millor història de la meua vida, estem ací desitjant que tot resorgeixca de nou, de lluitar pel sentiment que durant aquest temps ens ha unit, som i serem fallers. Aquest és el millor regal que podría haver tingut en el dia del meu aniversari que és hui”. Per la seua banda, Sara va destacar que “em sent orgullosa i agraïda de poder transmetre aquestes paraules i poder tornar a somniar. Vullc agrair a tot el col·lectiu faller el seu esforç per aconseguir que Alaquàs haja viscut unes falles segures. Som l’espill d’altres col·lectius festers que vulguen celebrar les seues festes”.

L’acte es va tancar amb l’himne regional i amb una sorpresa que Junta Local Fallera va tindre amb la Fallera Major Infantil amb motiu del seu aniversari que va tindre lloc ahir.