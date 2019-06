L’ alcaldessa de Picassent felicita l’equip juvenil de futbol Sala pel seu ascens

Print This Post

L’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, ha rebut en el seu despatx a l’equip juvenil A de futbol Sala de Picassent per tal de donar-los l’enhorabona en persona i felicitar-los per haver quedat campions autonòmics, fet que suposa ascendir a la divisió d’honor juvenil, també coneguda com “Lliga nacional juvenil”, la màxima categoria estatal.

Aquest equip, dirigit per Cristóbal Fortuny, va eliminar recentment en semifinals a doble partit al campió de Castelló, l’equip Mármoles Alcalà de Xivert, i s´enfrontà en la final davant el campió d´Alacant el Paidós Dénia. Com a conseqüència del seu ascens, l’equip juvenil s’enfrontarà la pròxima temporada a equips com l’Elx, l’Elda, El Pozo Murcia, entre altres, formacions totes elles d’àmbit nacional.

En l’encontre amb l’alcaldessa, els jugadors intercanviaren experiències i impressions del que suposa esta fita. Es mostraren molt contents i satisfets per l’ascens i decidits a donar-ho tot de cara a la propera temporada, “per a nosaltres és un autèntic repte i una il·lusió que l’equip del nostre club i del nostre poble puga competir en la màxima categoria a nivell nacional”, afirma l’entrenador Cristóbal Fortuny. L’alcaldessa, per la seua part, els desitjà molts més èxits en un futur i es mostrà “ben orgullosa que un equip del nostre poble haja aconseguit arribar a una categoria d’honor, portant el nom de Picassent a nivell nacional”.