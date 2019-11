La 15a desfilada de gossos abandonats ja té data!

Connect on Linked in

El pròxim 15 de desembre la plaça exterior de Bioparc acollirà l’esdeveniment.



Bioparc València es prepara per a acollir un any més la 15a desfilada per a adoptar gossos abandonats. Un esdeveniment solidari, consolidat i tradicional que té com a principal objectiu posar l’accent en que no poden regalar-se animals com si foren objectes i conscienciar sobre l’adopció responsable.

La plaça exterior de *BIOPARC serà punt de trobada de les persones compromeses amb el benestar animal que podran conéixer a alguns dels gossos de la protectora Adopta Un Gos Abandonat.

Per a aquesta ocasió tan assenyalada, la data triada ha sigut el diumenge 15 de desembre a les 12 hores i el lloc, com sempre, la plaça d’accés al parc presidida per l’elefant Escipió, una zona d’accés lliure per a tota la ciutadania.

En primer lloc, es fa una crida al fet de no regalar animals com si foren objectes també és necessari insistir en l’enorme responsabilitat que implica incorporar una mascota a la nostra vida, perquè es tracta d’una decisió per molts anys, que comporta despeses econòmiques, ha de comptar amb el consens de totes les persones que vagen a fer-se càrrec i requereix totes les cures necessàries per a garantir el benestar de l’animal.

I en segon lloc, transmetre la meravellosa experiència de les persones que decideixen assumir aquests compromisos i compartir la seua vida amb aquests animals que “ens regalen” tot el seu amor, alegria i fidelitat.