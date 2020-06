La 18a edició d’Escènia es trasllada a setembre a Foios

La mostra de teatre novell veurà reduït el seu format a 4 dies

El parc Rei en Jaume serà on es representen les obres

A pesar de la crisi sanitària, Foios no es queda sense Escènia. Prevista per a juliol, la situació actual ha obligat a moure en el calendari aquesta 18a edició, que finalment serà del 10 al 13 de setembre. Amb un format més reduït de l’habitual, la mostra de teatre novell també deixarà el seu hàbitat natural per a traslladar-se al parc Rei en Jaume, on a l’aire lliure, fins a 250 espectadors i espectadores podran gaudir del teatre com fa més de 15 anys estan podent fer a Foios.

Juan José Civera, regidor de cultura, ha destacat que “des de la Regidoria hem fet una aposta clara per mantenir Escènia, la fita cultural del municipi per excel·lència, i a pesar de l’actual situació sanitària, no podíem deixar passar aquesta edició, en la que Escènia es fa major d’edat. Per aquest motiu, hem treballat per a no cancel·lar-la i poder trobar una alternativa que mantinga l’essència de la nostra mostra de teatre novell”. “Serà en unes dates diferents, un espai diferent i un format reduït, però tant els foiers i foieres, com els visitants que s’apropen fins al municipi per a gaudir del teatre, hi trobaran l’esperit que ha caracteritzat la mostra al llarg d’aquests divuit anys”, ha conclòs Civera.