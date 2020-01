La 60 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, present en FITUR

Connect on Linked in

La capital de la Ribera Baixa acudeix, un any més, a la Fira de Turisme FITUR per a presentar la seua oferta turística entre la qual destaca, com no podia ser d’una altra manera, el seu Concurs Internacional de Paella Valenciana, el més antic de quants se celebren a Espanya en complir enguany el seu 60 aniversari.

Este matí s’ha presentat davant els mitjans de comunicació el cartell d’esta important edició. En l’acte han participat la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea; l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el coordinador del certamen, Jesús Melero; i el director comercial de Socarrat Studio, Miguel Sanfeliu, qui, en la seua intervenció, ha explicat que “enguany, s’ha optat per potenciar la pròpia marca i la important efemèride que suposa el 60 aniversari, i que representa la prova més palpable que este concurs gastronòmic es troba sempre en constant evolució i modernització, sense perdre de vista la tradició i la cultura gastronòmica de tot un poble”.

“El que volem amb la nostra presència en esta fira tan important, és destacar els assoliments que ha aconseguit Sueca amb la celebració d’este 60 aniversari d’un concurs únic en el món. Volem mostrar als visitants, a aquells que encara no coneixen el nostre certamen, malgrat la seua trajectòria i el prestigi dels cuiners que any rere any ens visiten, la importància de Sueca com a referent i punt de trobada internacional entorn d’este plat tan nostre com és la paella”, ha expressat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. La màxima autoritat municipal ha assenyalat també que Sueca pot presumir de disposar dels ingredients de l’autèntica recepta de paella valenciana i, a més, dels seus antecedents industrials per a la producció posterior del cultiu de l’arròs, com són els Molins del Pasiego, una autèntica joia patrimonial adquirida per l’Ajuntament fa uns anys.

Per la seua banda, la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea, ha assenyalat que “malgrat l’antiguitat del certamen, ha sabut adaptar-se als nous temps situant-se a l’avantguarda d’esta mena de certàmens sense perdre la tradició i el compromís fidel de respecte absolut a la recepta autèntica de la paella valenciana, la que cuinaven el nostre avantpassats amb els ingredients de què disposaven”.

A l’acte de presentació del restyling de la marca del Concurs, han assistit també la regidora de Protocol, Celia Beltrán; les Falleres Majors de Sueca, Alicia Falcó i Helena Mompó; i el president de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós.

L’oferta turística que presenta Sueca en Fitur es completa amb informació sobre la Mostra Internacional de Mim, que se celebra el mes de setembre; les interessants Rutes que ofereix, com la del Modernisme, “Un passeig per l’arrossar” o les ciclorutes pel seu terme municipal envoltat de camps d’arròs i junt al riu Xúquer; el museu Joan Fuster o l’oferta de turisme de platja.