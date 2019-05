La banda de Foios obté el primer lloc en la secció especial del certamen de bandes de la Diputació

Print This Post

La banda de Cullera ha guanyat en la secció primera.

El Centre Artístic Santa Cecília de Foios i la Banda Juvenil de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera han guanyat el Certamen de Bandes de la Diputació de València en les seccions especials i primera, respectivament.

El jurat ha destacat el treball d’interpretació de les dos bandes fent-les guanyadores de la màxima distinció en les respectives categories.

La banda de cullera, dirigida per Enrique Sapiña, competia en la Secció Primera on han aconseguit el primer premi amb menció d’honor per la interpretació de les obres ‘Los cuatro jinetes del apocalipsis’ d’Hugo Chinesta, ‘Sempre noble i liberal’ de José Luís Peiró i ‘La batalla de Rande’ Simfonia 2, de Juan Gonzalo Gómez Deval.

La banda Juvenil Santa Cecília de Cullera, a punt de celebrar el seu 40 aniversari, va aconseguir en l’any 1990 el primer premi i menció d’honor en el certamen de bandes de la Diputació.

El centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios, dirigit per José Martínez Colomina va interpretar l’obra obligatòria de la categoria ‘1889 la Filarmónica’ de José Salvador González Moreno i el pasdoble ‘Maria Teresa Medina’ de Javier Artés Arlandis. A més de l’obra elegida lliurement ‘El jardin de las Herpérides’ de José Súñer Oriola.

Gràcies a la seua interpretació s’han alçat amb el primer premi menció d’honor. El Centre Artístic Musical de Foios, fundada en l’any 1921 compta actualment amb una escola de 160 alumnes i més de 800 socis.