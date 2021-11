La banda Jove de la “Lira Almussafense” ja suma mig centenar d’integrants

Connect on Linked in

La labor desenvolupada des del Centre Professional de Música dóna els seus fruits amb la consolidació de la formació de joves músics

La banda jove de la Societat Musical “Lira Almussafense”, creada durant el curs 2008-2009, ha tingut una trajectòria ascendent que l’ha portada a consolidar-se com un important actiu dins de la Societat Musical Lira Almussafense. A més dels seus concerts d’intercanvi, l’agrupació ofereix diversos recitals durant l’any. Precisament, durant la vesprada del passat dimarts, 23 de novembre, el grup de joves músics, sota la batuta del seu mestre-director, Antonio Peris, va oferir un concert commemoratiu per la festivitat de Santa Cecilia en l’Àgora del parc Central que va emocionar al públic assistent.

El mig centenar de músics que integren la Banda Jove de la “Lira Almussafense” d’Almussafes, una agrupació que ja compta amb tretze anys de trajectòria ininterrompuda, va protagonitzar el recital de Santa Cecilia, celebrat a partir de les 18.30 hores del passat dimarts 23 de novembre, en l’Àgora del parc Central.

El mestre director i músic, Antonio Peris Muñoz, sota la batuta del qual funciona la banda jove des de l’any 2017, va dirigir a l’agrupació local en un concert que s’oberturà amb la interpretació del pasdoble “Els Poblets”, de Miguel Torrens. Per al a part central del recital es va reservar l’obra “Portraits of Spain”, una Fantasia basada en la música típica espanyola del compositor i director Teo Aparicio Barberán. I el repertori per a commemorar la festa de la patrona de la música ho va completar la peça “Mecano”, arranjaments d’Azael Tormo. Es tracta d’un grup molt jove, dotat d’una gran il·lusió i compromís amb la música, que amb molta faena està aconseguint uns envejables resultats musicals”, destaca el director.

Malgrat les dificultats a les quals s’han hagut d’enfrontar els joves músics a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, la Banda Jove “Lira Almussafense” no ha cessat en la seua formació i continu creixement en el Centre Professional de Música d’Almussafes. Magnolia Puchalt, directora del CPM Lira Almussafense explica que “este projecte va nàixer de la idea d’unir més si cap el conservatori de música amb la banda de la societat musical i cada vegada que els veig actuar, em sent molt orgullosa, com quan una mare veu créixer i realitzar-se als seus fills, ja que considere que tots ells són el meu fills musicals. El seu creixement és fruit d’una gran implicació del professorat des del seu àmbit docent, així com de l’esforç personal de l’alumnat i les seues famílies i aqueix conjunt d’esforços i il·lusions propicien que els resultats aconseguits per la banda jove siguen cada vegada millors”.

En l’actualitat, els seus integrants tenen edats compreses entre els 8 i els 18 anys i la formació musical prepara ja la seua pròxima cita amb el públic en el Concert de Nadal que celebraran dissabte que ve 18 de desembre.