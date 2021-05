La Banda Simfònica Municipal de València interpreta un programa eclèctic a ritme de jazz, tango i cinema

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb obres de Granados, Hans Zimmer, Piazzolla o Pedro Iturralde

La Banda Simfònica Municipal de València, sota la batuta del director titular Rafael Sanz-Espert, oferirà dissabte que ve, 22 de maig a les 19.00 hores, un nou concert del seu cicle, combinant obres del cinema, del jazz o del tango. Dos de les seues seccions, la de clarinets i la de saxòfons i percussió, pujaran a l’escenari de l’Auditori de Les Arts per a interpretar, cada una, cinc obres d’autors com Astor Piazzolla, Enrique Granados, Hans Zimmer, Michele Mangani o Pedro Iturralde, entre d’altres.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha convidat la ciutadania a assistir a este concert “molt atractiu pel seu eclecticisme i per l’encertada combinació d’estils que no deixarà indiferent a ningú”. Tello ha volgut remarcar també que en este programa “no faltarà el sentit record al nostre saxofonista Ricardo Asensi Sabater, a una gran figura del jazz com Pedro Iturralde i l’homenatge al renovador del tango Astor Piazzolla en el centenari del seu naixement”.

D’esta manera, en la primera part, l’Ensemble de Clarinets interpretarà el pasdoble “Pepita Greus”, del valencià Pascual Pérez Choví, així com l’intermezzo de l’òpera “Goyescas” d’Enrique Granados. També es podrà escoltar una selecció de “Pirates del Carib” de Hans Zimmer i les textures i registres musicals de “Spirit of Freedom” de Michele Mangani i “Claribel” de Roland Cardon.

En la segona part, l’Ensemble de Saxofons i Percussió oferirà un homenatge pòstum a Ricardo Asensi Sabater, saxofonista de la mateixa Banda Simfònica Municipal, amb el tema “Richi Sax”. La banda també versionarà dos obres de l’argentí Astor Piazzolla: els tangos “Adiós Nonino” i “Libertango”. I hi haurà un reconeixement a un gran mestre del jazz, el saxofonista Pedro Iturralde, de qui s’interpretarà la famosa “Jazz Suite”, així com “Aires Rumanos”.

Per garantir la seguretat dels assistents, en el recinte hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic, control de temperatura, distància entre butaques i ús obligatori de màscaretes. Les portes s’obriran 30 minuts abans de l’espectacle, programat per a les 19.00 hores, permetent l’accés de manera còmoda i progressiva. Les localitats són gratuïtes fins a completar el límit legal d’aforament i es poden obtindre en l’adreça https://cutt.ly/gbS9IGw. El programa complet de l’actuació es pot consultar en https://cutt.ly/tbS9Jxd.