La Biblioteca de Sueca exposa una selecció de llibres per a commemorar el Dia Internacional de la Dona

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Polítiques d’Igualtat i Cultura, i gràcies a la labor del personal de la Biblioteca Municipal, ofereix a la ciutadania durant tot el mes de març una selecció de llibres per a commemorar el 8M, Dia Internacional de la Dona. Els exemplars han sigut exposats en un lloc preferent perquè tota aquella persona interessada puga consultar-los fàcilment o accedir a ells a través del servei de préstec. “Esta iniciativa s’inscriu dins de totes les que s’han previst enguany per a commemorar el 8M. És una acció que es va treballar també des de la Comissió d’Igualtat al setembre, quan vam aprovar en el Ple la moció d’homenatge a les dones, i una de les reivindicacions era que la Biblioteca participara també en la promoció i commemoració d’este Dia, amb contingut referent a la igualtat entre homes i dones. Animem a la ciutadania al fet que vinga i puga consultar estos llibres seleccionats”, ha assenyalat la regidora de Polítiques d’Igualtat, Gema Navarro.

El regidor de Cultura, Vladimir Micó, ha volgut agrair al personal de la Biblioteca el treball realitzat a l’hora de dur a terme esta iniciativa, “des de les dues regidories implicades, hem treballat de manera transversal per a poder oferir a la ciutadania esta selecció d’exemplars. Considerem que la lectura en general és una eina fonamental perquè puguem ser més lliures i igualitaris i, per això, la nostra labor des de la Biblioteca és posar-la a l’abast de tota la ciutadania per a arribar a aconseguir esta igualtat”.

Des de la Biblioteca han explicat que, amb esta exposició d’exemplars seleccionats del fons que posseeix, es pretén reivindicar el paper del llibre en favor de la igualtat, “perquè el llibre és un dels mitjans a través del qual s’adquireix coneixements i cultura, i només així es pot entendre el que representen les dones en la història, el feminisme i el moment actual en el qual ens trobem per a poder reflexionar cap a on volem anar en el futur”, en paraules de Lola Vidal, una de les responsables de la iniciativa.

Entre els exemplars seleccionats, es poden trobar llibres: d’assaig i investigació, de caràcter divulgatiu, de creació literària, destinats a un públic infantil i juvenil i, finalment, obres escrites per dones suecanes o dedicades a ressaltar la vida d’alguna d’elles.