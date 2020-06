La Biblioteca Municipal de Burjassot reobri les seues dues sales d’estudi a la Casa de Cultura

Connect on Linked in

A partir d’aquesta setmana, demà dijous en concret, la Biblioteca Municipal de Burjassot reobrirà les seues dues sales d’estudi per a la seua utilització per part dels usuaris i usuàries. Si des de finals del mes de maig, la Biblioteca d’Adults està operativa amb el servei de préstec i devolució de fons bibliogràfics, amb CITA PRÈVIA, ara fa un pas més en la seua pròpia desescalada, obrint els espais dedicats a la lectura, la consulta de fons o l’estudi.

Les sales d’estudi de la Biblioteca Municipal obriran atenent la normativa vigent que recull les mesures per a la protecció enfront de la COVID19. Així, les sales d’estudi obriran al 75% de l’aforament original, a fi de respectar la distància mínima de seguretat entre els usuaris i usuàries. A més, durant la seua estada en totes dues sales, els usuaris/as hauran de romandre amb les màscares posades.

Fins al 30 de juny, l’horari d’accés a les sales d’estudi, situades a la Biblioteca d’Adults (segona planta de la Casa de Cultura) serà de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h i els dimarts i dijous, també en horari de vesprada, de 16h a 19h. Durant els mesos de juliol i agost, l’horari serà de dilluns a divendres de 8.30 h a 14:00h.

El servei de préstec i devolució de fons continuarà funcionant, amb cita prèvia, a la sala de la Biblioteca d’Adults. La Biblioteca Infantil romandrà tancada, però el servei de préstec i devolució de fons infantils i juvenils, s’està realitzant igualment a la Biblioteca Adults.

Per a l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “la reobertura dels espais culturals forma part de la nostra pròpia agenda per a la nova normalitat. Ja portem tres setmanes amb el servei de préstec de fons, el qual està funcionant molt bé amb la cita prèvia que evita les aglomeracions. I ara, ja en fase 3, reobrim les sales d’estudi, amb el 75% de l’aforament que ens marca la normativa, amb l’objectiu de continuar ampliant el nostre servei la ciutadania. Reobrir aquestes sales permetrà dotar d’un espai òptim per a l’estudi a les persones que el necessiten, ja que, per motius de soroll o d’atenció a tercers, les llars privades no sempre reuneixen les millors condicions per a l’estudi”.