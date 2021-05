La Biblioteca Pública d’Almussafes amplia el seu horari per a la preparació d’exàmens

L’Ajuntament ofereix aquest servei extraordinari des de hui, dilluns 10 de maig, i fins al pròxim 30 de juny



El personal de la infraestructura vetlarà pel compliment de la normativa relativa a la prevenció dels contagis per Covid-19

Del 10 de maig al 30 de juny, la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes ampliarà el seu horari d’obertura perquè l’estudiantat de la localitat puga comptar amb aquest espai per a preparar els seus exàmens. El servei, que s’implementa novament després de la millora de la situació epidemiològica registrada en les últimes setmanes, complirà amb totes les mesures anticovid decretades per les autoritats. El regidor de Cultura, Àlex Fuentes, comenta que “aquest curs no està sent senzill per a part de l’alumnat degut a la pandèmia i pensem que hem de fer tot el possible perquè compten amb aquesta alternativa que pot ajudar-los a superar satisfactòriament les seues assignatures”. Entre les millores aplicades a la sala d’estudi destaca la col·locació de quatre endolls en cadascuna de les taules, actuació que facilita que el col·lectiu d’estudiants usuaris faça ús dels seus portàtils per avançar en els estudis.



La millora de la situació epidemiològica a Almussafes ha permés a l’Ajuntament de la localitat reprendre a poc a poc i amb totes les mesures de seguretat bona part de l’activitat habitual de la població. Entre altres iniciatives, gràcies a la bona evolució de la incidència de la Covid-19 en el municipi, el consistori ha decidit plantejar novament l’ampliació de l’horari de la Biblioteca Pública per a facilitar al col·lectiu d’estudiants la preparació dels exàmens de final de curs.



“La iniciativa sempre té molt d’èxit i per això tornem a aplicar-la. Aquest curs no està sent senzill per a part de l’alumnat degut a la pandèmia i pensem que hem de fer tot el possible perquè compten amb aquesta alternativa que pot ajudar-los a superar satisfactòriament les seues assignatures”, ressalta el regidor de Cultura, Àlex Fuentes. Així, del 10 de maig al 30 de juny, la sala d’estudi de la infraestructura romandrà oberta durant més temps. Concretament, durant aquest període podrà utilitzar-se de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 15.15 a 23.30 hores i dissabte i diumenges de 9 a 14 hores i de 15.15 a 22 hores. Així, des de l’ajuntament s’aplica l’horari que les persones usuàries votaren majoritàriament en l’enquesta de participació ciutadana, tot i que s’ha hagut d’establir una reducció pel que fa a l’horari nocturn per tal de complir amb el toc de queda de les 00.00 hores.



“Des de l’Ajuntament garantim la seguretat de les persones usuàries, atés que es controla de manera estricta el compliment del protocol anticovid, consistent en la reducció de l’aforament al 50%, l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic i el manteniment de la distància interpersonal”, destaca l’edil.



Els serveis de consulta i préstec continuaran oferint-se en l’horari habitual d’obertura de l’edifici.