La Biblioteca Pública d’Almussafes proporciona a l’alumnat de l’IES els llibres de lectura obligatòria

La iniciativa s’ha impulsat en col·laboració directa amb el centre educatiu

L’Ajuntament ha adquirit un total de 880 exemplars de 23 títols perquè l’estudiantat dispose d’ells i no haja d’adquirir-los



A causa de les restriccions sanitàries en vigor, la seua sol·licitud ha de realitzar-se per telèfon, WhatsApp o correu electrònic



L’alumnat d’ESO i Batxillerat de l’IES Almussafes ja pot amprar a la biblioteca de la població els llibres proposats pel professorat del centre com a lectures obligatòries. L’Ajuntament ha adquirit exemplars suficients per a totes les persones inscrites en cadascun dels grups de l’institut de 23 obres, sumant un total de 880 unitats. Per a sol·licitar el seu préstec, i mentre continuen en vigor les restriccions per la crisi sanitària, és obligatori telefonar, enviar un correu electrònic o escriure un missatge al WhatsApp de la biblioteca. Per al regidor de Cultura, Àlex Fuentes, “aquest tipus d’iniciatives són fonamentals, perquè no totes les famílies poden permetre’s les despeses que comporta l’adquisició del material didàctic necessari per a superar les assignatures”.



La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes ja té a la disposició de l’alumnat que estudia ESO i Batxillerat en l’IES de la localitat els llibres que el professorat té previst proposar-los com a lectures obligatòries durant les dues últimes avaluacions del present curs 2020/2021. La Biblioteca Pública Municipal acaba d’adquirir per a incorporar-los al seu servei de préstecs un total de 880 exemplars de 23 títols, dels quals 345 són en castellà, 294 en valencià i 241 en anglés. La llista completa de les obres disponibles es publicarà tant en la web www.almussafes.net com en les xarxes socials oficials de l’Ajuntament.



“És la primera vegada que duem a terme aquesta actuació i ha sorgit amb l’únic propòsit de facilitar al màxim a les famílies l’accés a aquestes lectures de manera gratuïta. Vam contactar amb els responsables del centre perquè ens indicaren quins llibres de lectura pensava plantejar el professorat i tan prompte com hem pogut hem realitzat la inversió, que estic segur que serà molt beneficiosa per a tota la comunitat educativa”, afirma el regidor de Cultura, Àlex Fuentes. “La col·laboració de l’equip directiu de l’IES ha estat essencial per al llançament d’esta nova iniciativa i l’ampliació del nostre fons bibliogràfic», afig.



L’edil, que recorda que “hi ha exemplars suficients per a totes les persones que integren cadascun dels grups”, sosté que “aquest tipus d’iniciatives són fonamentals, perquè no totes les famílies poden permetre’s les despeses que comporta l’adquisició del material didàctic necessari per a superar les assignatures. En la mesura que siga possible, des de l’executiu municipal almussafeny continuarem donant suport a tot el que supose impulsar el coneixement i l’educació de la ciutadania”.



El consistori ha aprofitat l’ocasió per a adquirir també dos exemplars de les nou obres incloses en el llistat de lectures voluntàries, en el qual s’inclouen títols com ‘El círculo escarlata’, ‘’Sala de conflictos’, Mar i cel’ o ‘Malditas matemáticas’.



Protocol anticovid

A causa de la situació epidemiològica, aquests dies no és possible l’entrada a l’edifici de la biblioteca, per la qual cosa l’alumnat interessat a amprar algun dels títols haurà de sol·licitar-ho per telèfon (96 178 45 55), WhatsApp (617389335) o correu electrònic (almussafes_bib@gva.es). Després de la petició, es prepararà la comanda i s’informarà del dia i l’hora a la qual s’ha d’acudir a l’entrada de la infraestructura per a recollir els exemplars. Les devolucions es duran a terme en la bústia col·locada en la façana de l’edifici.