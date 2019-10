La Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes estrena servei de WhatsApp

La infraestructura busca agilitzar i millorar la comunicació mantinguda amb les persones usuàries



La ciutadania rebrà per aquest mitjà les contestacions a les seues peticions i, si ho desitja, informació addicional



L’Ajuntament d’Almussafes posa en marxa un servei de WhatsApp per a la seua biblioteca municipal. Les persones usuàries que sol·liciten rebre comunicacions mitjançant aquest sistema coneixeran d’una manera “més àgil” els avisos sobre consultes i peticions que se’ls trasllade, així com informació sobre les activitats organitzades per la Regidoria de Cultura en aquesta infraestructura. La biblioteca ha habilitat un formulari de registre que pot recollir-se en la recepció de l’edifici públic, situat al carrer Llauradors.



A partir d’ara, la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes compta amb una nova eina per a facilitar les comunicacions mantingudes amb les persones usuàries d’aquest servei dependent del consistori de la localitat. La Regidoria de Cultura ha posat en marxa un servei de WhatsApp a través del qual els empleats de la infraestructura podran posar-se en contacte amb la ciutadania per a respondre a les peticions i consultes realitzades entorn a temes relacionats amb la pròpia biblioteca.



“Amb aquest sistema millorem els tràmits relacionats amb l’avís de l’arribada de llibres sol·licitats, la contestació a preguntes realitzades i, en definitiva, a agilitar tota l’activitat diària”, explica el regidor de Cultura, Alex Fuentes.



Per a implementar aquesta novetat, la biblioteca posa a la disposició de les persones usuàries un formulari en el qual han de sol·licitar l’adhesió al servei i permetre l’enviament als seus dispositius mòbils d’aquesta mena d’informació. En el mateix hauran de constar les dades de la persona sol·licitant o dels seus representants legals i el permís explícit perquè puguen ser incloses en la base de dades creada per a la gestió de la iniciativa.



A més de l’opció bàsica de rebre avisos concrets sobre peticions, en el document també es recull la possibilitat d’adherir-se a les notificacions sobre la programació desenvolupada durant l’any per la infraestructura. Així, les persones usuàries poden seleccionar que se’ls envie tota la informació que es transmeta o tan sols aquells anuncis que s’ajusten als seus interessos, per la qual cosa s’han creat les categories ‘Novetats’, ‘Contacontes’, ‘Tallers Infantils’, ‘Tallers Adults’ i ‘Tots’. L’Ajuntament crearà llistes de difusió en funció de les alternatives triades. Respecte a la llengua utilitzada, es pot optar entre el castellà i el valencià.



Tal com recorden des de la biblioteca, aquest servei és unidireccional, atés que tan sols pot utilitzar-se per a l’enviament d’informació per part de l’administració. Les persones usuàries hauran de continuar realitzant les seues consultes i peticions pels mitjans habituals. “WhatsApp és una aplicació que tenim instal·lada en el nostre telèfon intel·ligent pràcticament tota la població, per la qual cosa aquesta proposta suposa una oportunitat tant per als empleats del consistori com per a la ciutadania”, subratlla l’edil.