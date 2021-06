La Biblioteca Valenciana publica una guia de recursos musicals de compositors valencians

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha publicat una guia electrònica de recursos musicals en ocasió del Dia Internacional de la Música que se celebra hui.

La música és una de les arts més representatives de la Comunitat Valenciana i la Biblioteca Valenciana compta entre els seus fons amb nombrosos documents que formen part del ric patrimoni musical valencià, en formats molt diversos, des de manuscrits a discos òptics.



Molts d’aquests procedeixen de les biblioteques i arxius personals de compositors i musicòlegs valencians que, siga per compra, donació o depòsit temporal, han sigut ingressats a la Biblioteca. És el cas dels fons d’Agustín Alamán, de Miguel Asins, de la Família López-Chavarri Andújar, de Manuel Palau o de Luis Sánchez Fernández.



En aquests podrem trobar centenars de partitures autògrafes com les aquarel·les valencianes d’Eduardo López Chavarri; l’òpera Maror del mestre Palau; o la música que Xavier Asins va compondre per a les pel·lícules de Luis García Berlanga. Així mateix, aquests fons compten també amb milers de partitures impreses, llibres, publicacions periòdiques, fotografies, cartells, documents sonors, instruments musicals, objectes personals i nombrosos documents d’arxiu, que permeten reconstruir la vida i obres d’aquestes figures de la música valenciana del segle XX.



També procedeixen de les adquisicions rebudes per compres o pel depòsit legal, obligació que tenen els editors o productors de depositar a la biblioteca un exemplar de les seues publicacions bibliogràfiques, sonores, audiovisuals i digitals. Gràcies a això, la Biblioteca Valenciana disposa d’una col·lecció de més de 5.000 discos de vinil i discos compactes, que ens ofereixen una panoràmica dels grups valencians, tant de música clàssica, com d’altres gèneres com el pop o la música de discoteca.



Finalment, la guia no oblida altres recursos externs com el fons musical del Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi o l’arxiu musical de Salvador Giner pertanyent a la Societat Coral El Micalet, inclosos tots dos en el Catàleg Col·lectiu de Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana.



La guia està disponible en pdf en valencià i castellà i pot descarregar-se lliurement des de la web de la Biblioteca Valenciana: consultar ací