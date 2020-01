La borrasca Gloria tira al sòl fins al 80% dels cítrics en algunes parcel·les del litoral valencià

Connect on Linked in

AVA-ASAJA explica que les nevades i pluges són beneficioses per als cultius de l’interior però mostra la seua preocupació pels perjudicis en fruites i hortalisses

El temporal d’intenses nevades, pluges i vent que assota a la Comunitat Valenciana ja està ocasionant danys de gravetat en el camp. Segons una primera estimació d’urgència efectuada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), les ratxes de vent superiors als 100 km/h han tirat al sòl fins al 80% dels cítrics en algunes parcel·les de les comarques de la Marina, La Safor, La Costera i La Ribera, una pèrdua de collita que podria anar a més en els pròxims dies a causa dels colps per ramejat en la fruita, a l’excés d’humitat en el sòl i, en alguns casos, per la neu acumulada sobre els tarongers.

AVA-ASAJA manifesta la seua “preocupació” pels efectes negatius de la borrasca Gloria enmig d’una campanya citrícola caracteritzada per un minvament del 30% de la producció autonòmica –ja castigada pels danys registrats per vent durant el mes de desembre– i uns preus en origen a l’alça. Les varietats més damnificades pel temporal són aquelles que es troben en plena recollida o que aconseguiran el seu grau òptim de maduració en els pròxims mesos: taronges Lane, Sanguinelli, València i Powell, així com mandarines Nadorcott i Tango.

Igualment l’associació tem perjudicis en hortalisses de temporada –col·les, encisams, carxofes o cebes– i en la pròxima temporada de fruiteres i ametlers. Així mateix, no cal descartar desperfectes en infraestructures agràries, com ara hivernacles, magatzems agrícoles o malles per a protegir cultius hortícoles. Amb tot, AVA-ASAJA aclareix que caldrà esperar a veure com evoluciona el clima i al fet que els agricultors puguen accedir a les seues parcel·les per a estar en condicions de valorar de manera precisa l’abast dels danys.

En les zones de l’interior el fred, la neu i l’aigua estan resultant molt beneficiosos, especialment per a cultius com la vinya i l’olivar, perquè aquest episodi climàtic s’adapta perfectament a les necessitats del cicle vegetatiu durant l’hivern, recarrega aqüífers i pantans, millora la lluita contra plagues i malalties, etc.