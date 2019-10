La brigada municipal de Picassent realitza actuacions de millora al Cementeri

Print This Post

Durant les últimes setmanes, l’Ajuntament està realitzant tasques de millora i renovació en algunes parts del Cementeri. Per això, s’estan fent treballs de neteja, picat i enfoscat en diverses parets, per al tractament d’humitats, com ara l’altar dedicat a la Mare de Déu del Carme. També s’han condicionat algunes jardineres que, donat el pas del temps s’havien deteriorat, s’han podat alguns arbres i arbusts i s’han reparat diversos clots al paviment.

Horari especial del 28 d’octubre a l’1 de novembre

Donada la festivitat de Tots Sants, el Cementeri amplia el seu horari. D’esta manera, fins el pròxim divendres, 1 de novembre, este recinte municipal obri de 8:30 a 19 hores ininterrompudament.