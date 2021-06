La burjassotense Belén Guillemot Esterlich aconsegueix la setena posició en el Mundial de gimnàstica aeròbica

Print This Post

La delegació espanyola de gimnàstica aeròbica ha finalitzat la seua participació en el Campionat del Món, celebrat el passat cap de setmana a Bakú (l’Azerbaidjan). És allí on ha triomfat la gimnasta burjassotense Belén Guillemot Esterlich, qui ha aconseguit, en la final individual femenina, la setena posició mundial, després d’obtindre 21.300 punts.

De 24 anys, Esterlich és component del Club de Gimnàstica Aeròbica Abetmar de Burjassot, en el qual ha desenvolupat tota la seua extensa i reeixida trajectòria esportiva. Des de xiqueta i a causa del seu sorprenent talent, Belén forma part indispensable de la selecció espanyola de gimnàstica aeròbica, amb la qual ha acaba de competir a Bakú. Belén, amb aqueixa setena posició, a tan sols mig punt de les primeres classificades en una competició de màxim nivell, ha tornat a demostrar que està entre les millors gimnastes del món.

Amb tan sols tres anys, Belén va començar a practicar la gimnàstica com a activitat extraescolar en el seu col·legi. Va ser gràcies a la seua germana, que també practicava gimnàstica i en qui es va fixar Belén, que a ella també li va picar el cuquet de l’aeròbica. Des d’aqueixos primers anys, al costat de Betlem ha sigut Cristina Pérez, la seua entrenadora inseparable amb qui està des de la formació del qual ara és el Club Abetmar Burjassot, i amb qui ha arribat fins al més alt de la competició.

Amb set anys, Belén va competir en el seu primer Campionat d’Espanya, aconseguint el seu primer or. Seria el primer de molts. Les federacions van començar a fixar-se en ella i, amb 12 anys, el seu primer any en categoria infantil i quan podia començar a competir en els campionats internacionals, la federació espanyola la va seleccionar per a representar a Espanya. A l’any següent, aconseguia la plata en el Campionat del Món de Rodez 2010.

Des de llavors, Belén ja no ha abandonat a la selecció espanyola, amb qui va acudir a competir al Mundial de Sofia 2021, aconseguint un bronze, en categoria júnior. Ja en el seu primer any de categoria sènior, va aconseguir el bronze en grup en els primers Jocs Europeus celebrats a Bakú, en 2015. En 2017, Belén va competir i va guanyar el campionat d’Europa com a individual, a Ancona, Itàlia.

L’últim èxit l’acaba d’aconseguir a l’Azerbaidjan, però ni molt menys serà l’últim per a la meteòrica trajectòria d’aquesta jove gimnasta de Burjassot, Betlem Guillemot Esterlich.