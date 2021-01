La campanya “Recicla els teus aparells” acosta a Burjassot un punt net mòbil per a reciclar xicotets aparells elèctrics i electrònics

Connect on Linked in

Dilluns que ve, 11 de gener, aterra a Burjassot la 4a edició de la campanya “Recicla els teus aparells”, una iniciativa que té com a finalitat conscienciar a la població sobre la necessitat de reciclar, de manera correcta, els aparells elèctrics i electrònics.

Impulsada per la Generalitat Valenciana, a través de la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, en col·laboració amb les majors plataformes del sector, l’acció es desenvoluparà al matí de 10 h a 20 h.

La pandèmia de Covid-19 ha obligat a modificar la campanya, adaptant-la a la nova situació sanitària i, per aqueix motiu, en lloc de recórrer el municipi amb les ja conegudes bicicletes amb remolc, enguany com a novetat s’instal·larà, en la plaça Emilio Castelar, un punt net mòbil on els veïns podran depositar aqueixos xicotets electrodomèstics desbaratats o en desús. A més i, com sempre, els ciutadans i ciutadanes que s’acosten a la plaça a reciclar els seus aparells tindran l’oportunitat de participar en el sorteig de diferents premis valorats en 2.000 euros, sortejos que es traslladaran també a les xarxes socials, a través de la pàgina de Facebook i d’Instagram.

Amb aquesta campanya de conscienciació i sensibilització social es pretén garantir el correcte reciclatge d’aquests aparells que, en moltes ocasions, acaben en els contenidors convencionals, amb l’alt grau de contaminació i el perill per a la nostra salut que genera aquest tipus d’accions. Perquè tal com resa el lema de la campanya enguany…”ara més que mai, som responsables”.