La cantant almussafenya Tesa aconsegueix un Premi Ovidi Montllor

L’artista va recollir el guardó al Millor Disc de hip hop i electrònica pel seu LP ‘Rural’ en la gala celebrada aquest diumenge 20 d’octubre a València

La carrera musical de la cantant almussafenya Tesa continua enlairant i prova d’això són els reconeixements que està rebent per part de diferents institucions i associacions. L’últim d’aquests guardons se’l va adjudicar ahir, diumenge 20 d’octubre, en la gala de lliurament dels XIV Premis Ovidi, que es va celebrar a partir de les 19.30 hores a la Sala La Mutant de València.



L’artista va ser reconeguda amb el premi al Millor Disc de hip hop i electrònica pel seu LP ‘Rural’ (Halley Supernova, 2019), superant així als altres candidats en aquesta categoria, que eren Pupil·les, amb ‘Rimmel’, Suret El teatre, amb ‘La terra en mans de l’evolució del primat’, i Zoo, amb ‘EP2k18’.



El ‘Col·lectiu Ovidi Montllor de Músic i Cantants en valencià’ ha comptabilitzat aquesta edició 112 àlbums i més de mig centenar de singles i EP presentats com a candidats per a les diferents categories.