La cantant i veïna d’Alboraia, Sandra Groove, s’uneix al cartell del festival Big Sound

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València serà el seu escenari els pròxims 10 i 11 de juliol de 2020

La jove cantant alboraiera Sandra Groove, s’uneix al cartell del Festival de Música Urbana Big Sound que ja compta amb artistes com Becky G, C.Tangana, Bad Gyal, Don Patricio o Ana Mena.



Sandra Groove, a la qual descobríem a principis de 2019 en el programa de televisió La Veu, partia de nou com la favorita aquests últims dies en la xarxes socials per a formar part de la nova edició d’Operació Triomf.

Malgrat que això de OT no ha pogut ser, Sandra arranca amb força el 2020 confirmant el seu pas per la primera edició del Big Sound, que tindrà lloc els pròxims 10 i 11 de juliol a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.



Sandra, qui també compon i produeix, destaca per tindre un estil únic, mescla de R&B contemporani amb pop. Mostra d’això, Síndrome d’Estocolm, el primer single del seu imminent pròxim EP amb el qual sorprenia el novembre passat.



Big Sound es presenta com una experiència 360º, que durant 2 jornades juntarà música, cultura, gastronomia, compromís social i formació en un ampli programa lúdic i educatiu d’activitats diürnes, enfocades especialment a un públic més obert i familiar, com a avantsala a la programació de tard-nit de xous en directe, sessions i concerts.