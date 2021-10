La carretera de la Gombalda entre Massamagrell i Museros es duplicarà i comptarà amb un carril de ciclovianants

Connect on Linked in

El Consell invertirà més de 15,5 milions d’euros en aquest projecte



El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha presentat el projecte de duplicació de la CV-32, carretera de la Gombalda, entre Museros i Massamagrell, que inclou dos passos superiors i un carril bici amb una passarel·la sobre la CV-32. El pressupost de licitació ascendeix a més de 15,5 milions d’euros i el termini d’execució serà de 24 mesos.



Es tracta de l’últim tram que faltava per duplicar d’aquesta carretera que suposarà el descens de les retencions de trànsit que es produeixen en hores punta en millorar capacitat de la via.



En aquest sentit, el projecte inclou la construcció d’un carril bici paral·lel a la carretera pel costat nord, amb dos passos inferiors que connecta amb la zona urbana de Museros i dóna continuïtat al camí per als vianants entre aquest municipi i la CV-3171, utilitzat per a accedir a l’institut de Massamagrell des de Museros. La connexió del carril bici amb la via cicle-per als vianants de la CV-300 s’efectuarà per una passarel·la sobre la CV-32 i s’eliminarà el pas per als vianants a nivell que resulta perillós per l’elevat trànsit de vehicles pesats.



Aquest itinerari es complementa amb la passarel·la de ciclovianants sobre la V-21 en Massalfasar, que compta amb una inversió de més d’un milió d’euros, per a crear un eix fonamental de vertebració dels municipis del nord de València, que no sols permetrà connectar Museros, Massamagrell i Massalfassar amb les seues platges, sinó que uneix a la Calderona amb la mar per l’eix de la CV-32.



En paraules de Paco Gómez, alcalde de Massamagrell “és una reivindicació històrica de Massamagrell i de Museros que bregarà molt amb el trànsit, a més s’aposta pel carril bici, per la qual cosa es continua fomentant la mobilitat sostenible”.

Cristina Civera, alcaldessa de Museros ha afegit que “amb aquest projecte s’incrementarà la seguretat viària i es facilitarà una mobilitat més sostenible com a mitjà de transport”.



Aquest eix vertebrador serà cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.



La carretera CV-32 ‘Eix de la Gombalda’ connecta transversalment la V-21, accés nord a València, amb l’A-7 (By-pass). La CV-32, en el tram objecte d’aquesta obra, té una IMD2017 de 19.257 veh/dia, amb un 11.8% de pesats, i és una zona on es produeixen freqüents retencions de trànsit en hores punta, a causa de la limitació de capacitat que suposa en relació amb els trams ja duplicats i a l’elevat pas de vehicles pesants.



L’obra consisteix a duplicar la CV-32 entre la connexió amb la CV-300 per a enllaçar amb el tram oest ja desdoblegat. La secció transversal del nou desdoblament inclou dos carrils de 3.50 m d’ample, voral exterior de 2.50 m i interior d’1.00 m. A més, en els trams en què resulta necessari, s’executarà una via de servei per a accés a les propietats confrontants. La velocitat de circulació serà de 90 Km/h.



Les obres contemplen dos passos superiors, un sobre la glorieta que connecta les avingudes Barcelona de Museros i del Raval de Massamagrell, i un altre sobre la línia d’FGV Aeroport Rafelbunyol.