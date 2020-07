La Casa Ayora d’Almussafes ja ha obert les portes a la ciutadania

Connect on Linked in

Després d’any i mig de reforma pràcticament integral, la Casa Ayora d’Almussafes obri les seues portes a la ciutadania.

Del 14 al 18 de juliol, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes durà a terme visites guiades gratuïtes al Museu Casa Ayora perquè la ciutadania gaudisca del resultat de la reforma realitza en la infraestructura, en la qual s’han invertit un total d’1.158.000 euros procedents de les arques municipals, la Generalitat Valenciana i la Unió Europea.



L’Ajuntament d’Almussafes va adquirir l’habitatge en 2005 per 1.300.000 euros a la família Garcerán Moscardó, la seua hereua, amb la intenció de rehabilitar-la per al seu ús per part de la població. Encara que no va ser fins a 2015 quan van començar els tràmits per a aconseguir el finançament necessari per a emprendre la intervenció.



Ja poden descobrir de primera mà aquesta nova joia del patrimoni local d’Almussafes gràcies al treball del consistori que ha volgut retornar-li l’esplendor a una infraestructura els orígens de la qual podrien remuntar-se al segle XVIII.