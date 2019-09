La Casa de la Dóna de Mislata inicia un curs de defensa personal per a joves i adolescents

Connect on Linked in

El servei municipal oferta durant tot l’any una àmplia programació de tallers i diverses activitats destinades a les dones de la localitat

Carlos F. Bielsa: “Hui dia, Mislata és un referent en polítiques d’igualtat, ja no només a la província, sinó també a nivell estatal. La labor que exerceix la Casa de la Dóna és tot un exemple de lluita pels drets de les dones i contra la violència masclista”

La Casa de la Dóna de Mislata és un dels centres municipals més actiu de la ciutat. Des de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, es posa en marxa una completa programació anual de cursos, tallers i activitats culturals en els quals la dona és protagonista i precisament ara, durant el mes de setembre, és quan donen començament la majoria d’aqueixos cursos.

La novetat en la programació d’aquest nou curs és el taller de defensa personal per a dones joves i adolescents que s’ha posat en marxa aquesta mateixa setmana. Es tracta de la primera edició d’aquest taller, organitzat conjuntament per les regidories de Polítiques d’Igualtat i Joventut, en el qual, durant dos mesos, vint xiques de 14 i 30 anys guiades per un professional, adquiriran habilitats en defensa personal i aprendran a desembolicar-se davant possibles situacions de risc o conflicte mitjançant diferents tècniques i protocols amb l’objectiu final de repel·lir o anticipar-se a les accions de l’agressor.

El curs de defensa personal ha sigut en els últims anys una de les activitats més demandades pels usuaris i usuàries de la casa de la Dóna. Per a Carmela Lapeña, regidora de Polítiques d’Igualtat “aquest tipus de cursos aporta llibertat i autoestima a dones que, en certes ocasiones, estan passant per un mal moment en la seua vida diària. Aprendre a defensar-se i a repel·lir possibles agressions els aporta confiança i millora la seua qualitat de vida”.

Aquesta no és l’única activitat que oferirà la Casa de la Dóna de Mislata. Durant tot el mes de setembre, i també d’octubre, aquest centre municipal iniciarà la seua àmplia programació entre la qual destaquen diversos tallers que van des de la intel·ligència emocional, tècniques de relaxació, ioga, com superar una entrevista de treball o aprendre a realitzar tràmits online. A aquesta àmplia oferta s’uneixen una ruta cultural de les tres cultures per Xelva, l’exposició “Dones Artistes” o XII Certamen de Relat Curt amb perspectiva de gènere que anunciarà en breu el termini de lliurament de les obres.

Per descomptat, a tot això s’uneix la concentració contra la violència masclista que es durà a terme el pròxim 1 d’octubre a les 19 hores, com cada primer dimarts de cada mes, enfront de les portes de la Casa de la Dóna. D’altra banda, la convocatòria que ja va ser tot un èxit va ser la realitzada el passada dissabte 20 de setembre amb motiu de la concentració a nivell nacional de “emergència feminista”. A les portes de l’ajuntament, es van reunir més d’un centenar de mislateros i mislateras per a clamar contra la violència masclista i advertir que no desistiran de la seua batalla per la defensa de la igualtat.