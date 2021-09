La Casa de la Dóna de Torrent presenta el programa d’activitats

Connect on Linked in

Cursos, tallers, xarrades i exercicis per al curs 2021-2022

La Casa de la Dóna Torrent finalitza l’any 2021 amb una àmplia oferta de tallers i xarrades dirigits a la població de totes les edats. Les activitats, coordinades per l’Associació Alia, ofereixen un repertori extens de temàtiques per a enfortir i acompanyar a les dones en els seus processos personals, socials i creatius, des d’una perspectiva centrada en la igualtat de gènere i en el benestar integral i col·lectiu.



Igual que en altres ocasions, les activitats s’agrupen en tres grans blocs, que es dirigeixen essencialment a: la pràctica d’exercicis físics, en l’apartat de “cossos diversos i valents”; els tallers creatius, en “formant-se i transformant”; i les xarrades o cursets, en “empoderades.



A aquests cursos i tallers programats per al tercer trimestre del 2021, cal afegir altres activitats gratuïtes, com el “cinema violeta”, un cineforo mensual on es reflexionarà sobre les relacions de gènere, i “elles compten, diàlegs per la igualtat”, un espai de trobades per a presentar iniciatives en les quals compartir i donar a conéixer projectes que plantegen el diàleg i la reflexió des d’una perspectiva de gènere.



Les inscripcions per a totes aquestes activitats estaran obertes des del dilluns 13 de setembre, a través del portal d’inscripcions de l’ajuntament, o bé presencialment, mitjançant registre d’entrada, a l’ajuntament. Les activitats començaran dilluns que ve 20 de setembre.



La programació completa per a aquest tercer trimestre de l’any està disponible en la web municipal i a la Casa de la Dóna. També es pot trobar informació sobre les activitats, els cursos i els tallers en les xarxes socials de Casa de la Dóna: @casadeladonatorrent, en Facebook; @casadeladona_torrent, en Instagram.