La casa-museu Blasco Ibáñez celebra el 154 aniversari del naixement de l’escriptor amb la publicació d’un video que recorre la seua trajectòria

Glòria Tello: “La Casa-Museu Blasco Ibáñez està sent totalment remodelada i actualitzada”

La Casa-Museu Blasco Ibáñez ha publicat hui un vídeo en la seua pàgina web per commemorar que el 29 de gener de 1867 és la data oficial del naixement de Blasco Ibáñez, una de les figures clau de la ciutat de València dels últims temps.

En el vídeo es fa un recorregut per la seua ampla i diversa trajectòria, com la fundació del periòdic “El Pueblo”, la seua tasca d’editor i divulgador cultural, la seua etapa com a colon i home d’acció, de viatger empedreït o de com va ser rebut per presidents de govern i idolatrat per les multituds.

Hi ha exemples de les seues obres i de com van ser traduïdes per tot arreu, publicitades en els grans rotatius, i de com van inspirar i facilitar l’art dels grans il·lustradors. Així mateix, també apareixen les seues participacions en el cinema, ja que algunes novel·les foren adaptades a la pantalla gran, de les quals es mostren els cartells.

Finalment, en el vídeo es recorda que va inspirar composicions musicals i es mostra com va ser, fins i tot, reclam publicitari. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, ha dit que “volem fer una aposta ferma per recuperar una de les figures dels valencians més internacionals que tenim; per a nosaltres és molt important la figura de Vicent Blasco Ibáñez i això comporta, no només posar en valor la seua figura, sinó també divulgar i donar-la a conèixer entre els valencians i valencianes”.

La regidora Tello ha recordat també que “La Casa-Museu Blasco Ibáñez està sent totalment remodelada i actualitzada. Ja ha canviat absolutament l’aspecte que tenia abans la planta baixa, s’ha repintat l’espai, s’ha canviat la cartelleria, s’han introduït nous elements expositius, i s’ha millorat la il·luminació, de manera que el conjunt resulta ara molt més comprensible per a l’espectador. I en breus dies podrem obrir ja la primera planta també totalment reformada”.

