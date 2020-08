La cita telefònica dels centres de salut estan col·lapsades

La pandèmia del COVID-19 està posant a prova la resistència del sistema sanitari públic i en concret la capacitat d’adaptació a les noves necessitats i demandes de l’Assistència Sanitària i de la Ciutadania.

La falta de Personal en el Departament de La Ribera, ha sigut una demanda i una denuncia constant de CCOO, per arribar als ratios de la resta de Departaments de la Conselleria de Sanitat.

Esta falta de personal produeix una sobrecàrrega assistencial entre els professionals, que veuen com resulta molt difícil mantindre uns estàndards de qualitat acceptables per a la ciutadania i per a la pràctica assistencial.

Un dels serveis on més està acusant-se esta falta de professionals és en els Serveis d’Admissió. És cert que és difícil trobar Metges i Infermeres per a cobrir les necessitats de la demanda assistencial, però la Borsa de Treball d’Aux Administratives està plena.

L’augment considerable de les cridades telefòniques de les persones per a demanar cita, per a preguntar dubtes, per arreplegar documentació, per a urgències…, està saturant les línees telefòniques i al personal que les atén, que veu com no pot donar resposta a totes les demandes d’atenció i consulta sanitària de la ciutadania. Resultat: Professionals cansats i la ciutadania enfadada.

A esta realitat, cal afegir que el percentatge de substitucions del Personal d’Admissió, durant l’estiu ha sigut inferior a l’any passat. Per un costat s’ha contractat de Juliol a Novembre, personal per a reforçar el Servei d’Admissió, reconeixent que fa falta més personal, i per l’altre, s’han eliminat les substitucions previstes per a cobrir les vacances dels professionals.

CCOO ha sol·licitat en diferents ocasions a la Direcció del Departament de La Ribera, que cobrixca totes les necessitats dels Serveis d’Admissió, donat el gran augment de treball que està suposant la pandèmia per COVID-19, sense haver trobat una resposta satisfactòria.

Altre servei que està tenint un augment significatiu de l’Activitat Assistencial és el Servei d’Urgències de l’Hospital de La Ribera, amb una mitjana de 300 pacients visitats per dia, sense una separació clara dels pacients amb patologia respiratòria i amb una sala d’espera repleta de persones que esperen rebre assistència o noticies dels seus familiars que estan en el box i sense mantenir la mínima distància de seguretat.

També és sabut que les instal·lacions de l’Hospital de La Ribera, sempre han sigut insuficients per atendre a tota la població de referència, però després de 5 mesos de pandèmia, no podem continuar en esta precarietat d’instal·lació per afrontar un rebrot de la infecció pel SARS-COV-2 .

CCOO també ha demanat en repetides ocasions que s’habilite un circuit diferenciat entre pacients de patologies respiratòries i la resta de pacients, sense haver tingut èxit la demanda.

La tregua que ens havia donat la pandèmia de, poquets infectats i de poca gravetat, està acabant-se. L’augment de casos i de casos greus és una realitat. Ara no tenim l’argument de que no ho sabíem, s’ha de ficar la solució ja o no haurà excusa per explicar-ho.

Cal millorar els Serveis d’Atenció a la Ciutadania i millorar l’itinerari d’atenció als pacients amb patologia respiratòria si volem continuar cuidant a les persones i salvant vides!

Àngels López García-Antón

Delegada de Personal de CCOO