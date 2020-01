La ciutadania almussafenya aprén llengua de signes en el Miraquebé

Connect on Linked in

Per l’estand, que va romandre obert el divendres 3 de gener, van passar desenes de persones per a conéixer de prop aquesta forma de comunicació



Les persones responsables del servei habilitat per l’Ajuntament d’Almussafes per a facilitar la comunicació de les persones sordes i millorar la integració d’aquest col·lectiu en la societat van estar presents el passat divendres 3 de gener en la fira d’oci familiar Miraquebé.



La mediadora social i la intèrpret de llengua de signes contractades pel consistori per a l’execució d’aquest programa qualifiquen d’“èxit” el resultat de la seua participació en aquesta iniciativa, desenvolupada per tercer any consecutiu en el Pavelló Poliesportiu Municipal. En l’estand van oferir informació sobre el projecte i també un taller amb nocions bàsiques sobre aquesta mena de comunicació.



Després de conéixer algunes paraules, els xiquets i xiquetes es pintaven les mans amb pintura reflectora i accedien a una carpa a les fosques per a demostrar el que havien aprés d’una manera molt visual, atés que en l’espai sense llum destacaven els missatges que volien transmetre.