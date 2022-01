La ciutadania va comunicar en 2021 més de 25.000 incidències en la via pública mitjançant la AppValència i el web municipal

Connect on Linked in

El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, assenyala que la participació veïnal en les eines digitals ajuda a millorar València i la consolida com Smart City

La ciutadania va comunicar durant l’any passat a l’Ajuntament de València 25.745 incidències en la via pública mitjançant els formularis específics del web municipal i de la AppValència, segons ha informat el regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset. L’edil ha assenyalat que la renovació en 2021 de la pàgina d’internet municipal i l’aplicació mòbil «ha afavorit que les eines digitals siguen cada vegada més útils perquè la ciutadania s’implique a millorar València».

El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, ha fet balanç anual de la participació ciutadana durant 2021 en les eines digitals municipals orientades a la comunicació d’incidències en la via pública de València. Així, durant l’any passat la ciutadania va registrar un total de 25.745 incidències en la via pública mitjançant els formularis específics del web municipal i de la AppValència. En concret 7.033 d’aquestes comunicacions es van realitzar mitjançant l’aplicació mòbil i altres 18.712 es van realitzar a través del sistema digital de registre d’incidències de l’apartat d’Atenció Ciutadana de la pàgina web municipal, en l’adreça https://www.valencia.es/val/atencio-ciutadana/incidencies-en-la-via-publica.

Fuset s’ha felicitat per la creixent participació digital ciutadana i ha assenyalat que la renovació en 2021 del web municipal i la AppValència «ha afavorit que les eines digitals siguen cada vegada més útils perquè la ciutadania s’implique a millorar València». L’edil ha destacat que gràcies a aquesta filosofia Smart City, «els veïns i veïnes poden ser els ulls de l’ajuntament en cada barri, en cada carrer i en qualsevol moment».

L’edil recorda que l’AppValència va renovar enguany la seua eina d’incidències per a fer-la més flexible i intuïtiva. Amb ella qualsevol usuari de l’App pot comunicar la incidència, amb una xicoteta descripció, aportant una fotografia de la mateixa i indicant la seua geolocalització en un mapa dins del terme municipal.

En el cas de l’apartat d’incidències dins de la secció d’Atenció Ciutadana del web municipal l’usuari pot també categoritzar la incidència per a fer més ràpida la seua comunicació directa al servei responsable.

Amb les dos eines digitals la ciutadania pot comunicar incidències en la via pública relatives a serveis com la jardineria, la mobilitat, la il·luminació, el mobiliari urbana o la neteja, entre altres. Tant en web com en l’aplicació mòbil, a més, una vegada realitzat l’avís, l’usuari rep un codi a través d’un missatge de text o correu electrònic amb el qual pot fer seguiment de la resolució de la incidència per part dels serveis municipals.

Fuset explica que des de Smart City València es troben en fase de reestructuració del sistema d’incidències «per a millorar-lo i fer-lo encara més flexible i intuïtiu per a la ciutadania» i assegura que l’ús de les vies digitals ajuda a evitar la saturació de serveis d’atenció ciutadana presencials i telefònics així com a reduir els temps de resposta de l’ajuntament.

L’edil ha fet també balanç del nombre de descàrregues anual de l’AppValència, que en 2021 va acumular 32.264 descàrregues en les seues versions d’Android i iOS. Fuset ha avançat que “després del bon acolliment dels tallers al carrer per a trencar la bretxa digital i explicar com usar AppValència, durant 2022 realitzarem noves accions per a fer més fàcil el seu ús a tots i totes”.