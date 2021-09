La Ciutat de les Arts i les Ciències renova la seua oferta aquesta tardor amb noves propostes per a tots els públics

Print This Post

El Museu dels Ciències presenta l’obra de teatre científic musical ‘Ramona i Cajal’ en el Teatre de la Ciència a partir d’octubre i el Hemisfèric estrena la nova pel·lícula Full Dome ‘Oceans: our blue planet’

– L’art públic torna als llacs exteriors amb l’obra escultòrica de Leiko Ikemura

– El Oceanogràfic presenta la nova exposició ‘Som Aigua’ i l’activitat ‘La mar a les teues mans’

La Ciutat de les Arts i les Ciències presenta nous continguts per a aquesta tardor dirigida a tots els públics i que inclouen l’obra de teatre científic musical ‘Ramona i Cajal. El secret del Museu’ la pel·lícula ‘Oceans: our blue planet’ en el Hemisfèric i l’exposició d’art públic ‘Ací estem’, entre altres propostes. Les novetats arriben també al Oceanogràfic amb l’exposició fotogràfica en gran format ‘Som Aigua’ i l’activitat ‘La mar a les teues mans’.

El Teatre de la Ciència, situat en la primera planta del Museu, acull a partir del 21 d’octubre l’obra científica ‘Ramona i Cajal. El secret del Museu’. Es tracta d’una divertida representació musical en la qual dos joves viuran una infinitat d’aventures durant una nit en el Museu buscant un secret ocult en el seu interior.

Durant la seua peripècia, coneixeran a les persones més importants de la història de la ciència, tindran diàlegs interessants i diferents amb objectes del museu, cantaran amb la poma de Newton el Rap de la gravitació universal i se sorprendran en escoltar a Einstein rapear sobre els secrets de l’espai i del temps. Altres grans personatges apareixeran durant aquesta aventura per a obrir-nos els ulls als moments més rellevants de la ciència.

El Hemisfèric estrena la pel·lícula ‘Oceans: our blue planet’ que trasllada al públic al món submarí i descobreix la seua extraordinària biodiversitat des de les gelades costes de l’Àrtic fins a les càlides aigües dels tròpics. Dofins, esculls de coral, polps, llúdries marines, balenes geperudes o el peix ullal protagonitzen la pel·lícula gravada amb les últimes tecnologies en filmació submarina.

‘Oceans: our blue planet’ ha aconseguit capturar per primera vegada el comportament d’espècies com el peix ullal, que obrin les cloïsses de closca dura partint-les contra els afloraments de coral, el polp i el seu blindatge contra els taurons, o els volcans de metà i les violentes erupcions de bambolles de gas de la grandària de pilotes de bàsquet, disparades des del llit marí a quasi mitja milla de profunditat.

En la cartellera del Hemisfèric destaca també ‘L’escull encantat: Kaluoka’hina 3D’ amb el nou sistema de projecció i el planetari infantil. ‘Astromenuts’. Les entrades ja estan disponibles en la web consultar ací

A partir del 30 de setembre la mostra ‘Leiko Ikemura. Ací estem’ estarà instal·lada en el llac sud del Hemisfèric i inclourà en total sis obres de la reconeguda artista. La gran escultura ‘Usagi Kannon’ podrà contemplar-se juntament amb altres cinc obres que ‘suraran’ sobre les aigües del llac sud del Hemisfèric. Es tracta de la nova aposta d’art urbà i públic de la Ciutat de les Arts i les Ciències en el seu objectiu per reunir ciència, naturalesa i art en un mateix espai.

Aquesta tardor el Oceanogràfic presenta l’exposició ‘Som Aigua’ de la Premi Nacional de Fotografia, Isabel Muñoz. Una col·lecció de 20 fotografies de gran grandària protagonitzades per la apneista japonesa, Ai Futaki, en les instal·lacions del Oceanogràfic de València i que pretén conscienciar sobre la conservació dels fons marins.

Amb l’activitat “La mar a les teues mans” el visitant tindrà l’oportunitat de conéixer l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals de la mar (ARCA) de la Fundació Oceanogràfic, recentment reformada. Una visita que, a més, va acompanyada d’una experiència sensorial en el nou aquari de contacte, a través de la qual es podrà “tocar” la mar i alguns dels seus habitants, com els cogombres de mar, les estreles o els eriçons marins. Una nova aposta que busca conscienciar sobre la importància de cuidar i conservar els oceans comptada pels professionals del centre.