La ciutat de Torrent inverteix un milió d’euros en esport.

Amb aquesta inversió es pretén millorar els espais, augmentant i ampliant les zones esportives com corregint les deficiències.

La ciutat de Torrent hi ha invertit un milió d’euros en les millores dels espais esportius de la ciutat esportiva. Amb aquesta inversió s’aconseguirà corregir deficiències com també augmentar i reformar els espais per obtenir unes instal·lacions esportives de qualitat.

A les millores destaquen la renovació d’una part de l’equipament amb noves màquines cardiovasculars i noves bicicletes de cicle indoor. La creació de nous vestuaris, una nova sala d’entrenament funcional i la sala de nutrició. També s’ha fet una millora en les dutxes i els vestuaris, s’ha reparat i millorat la zona termal, a més cal destacar també que amb les reformes s’ha augmentat l’estalvi energètic del centre entre altres coses.

Amb aquestes millores, Torrent ha apostat fort per l’esport.

L’Ajuntament segueix reformant i millorant els espais per tal d’oferir als torrentins i torrentines els millors serveis.