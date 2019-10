Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A benefici de l’associació Parkinson València



La ciutat de València acull diumenge que ve la I Carrera per la Inclusió, que organitza la Fundació Esportiva Municipal amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis Socials i l’Oficina Municipal d’Atenció a la Diversitat Funcional, OMAD. La prova, que forma part del XV Circuit Divina Pastora Seguros Ciutat de València, es realitzarà a benefici de l’entitat Parkinson València.



La convocatòria constituix la huitena prova puntuable del XV Circuit Divina Pastora Seguros Ciutat de València, que patrocina Divina Pastora Segurs. L’eixida de la prova s’ha situat en l’avinguda del Mestre Rodrigo, a l’altura del número 84. L’horari previst serà a les 09.00 hores del diumenge per als atletes Preferents A, B, C i D; a les 09.04 hores la resta de corredors; i a les 9.05 hores els participants pertanyents a la modalitat de Marxa a peu / Marxa nòrdica.



El recorregut s’ha definit sobre una distància de 6.200 metres lineals que travessen circuit urbà i horta. Des de l’avinguda Maestro Rodrigo, els corredors partiran en direcció cap al carrer Camp de Túria, vial de l’avinguda Corts Valencianes (deixant lliure el carril bus) fins a la intersecció amb el carrer La Safor. Posteriorment, passaran per la rotonda amb l’avinguda Mestre Rodrigo, que es deixa a l’esquerra abans d’entrar en Pío Baroja, i continuaran fins arribar a l’altura del Parc de Bombers de Campanar. Des d’ací continuaran per la Partida de Dalt, camins de prolongació del carrer Pare Barranco, tram principal de la prolongació del carrer Pare Barranco fins a l’avinguda Mestre Rodrigo de nou on se situarà la meta (enfront de l’eixida).



La carrera ha sigut organitzada pel Redolat Team, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports i la Fundació Esportiva Municipal, i Circuit. Col·laboren les signatures Intersport, Serrano, Coca-Cola, El Corte Inglés i Fundació Trin