La ‘Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’ arriba a les capitals culturals valencianes, Altea i Vilafranca

Connect on Linked in

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana organitza dos nous cicles expositius que es podran veure a Vilafranca i a Altea, ciutats que tenen la Capitalitat Cultural Valenciana 2019-2020

La Sala Gòtica de l’Ajuntament de Vilafranca inaugura aquest divendres la mostra ‘Fórmules de resistència’ amb obra de Maribel Domènech, Tania Blanco i Teresa Lanceta

La ‘Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’ contínua el seu recorregut per las comarques valencianes a través de diverses exposicions organitzades pel Consorci de Museus a les capitals culturals valencianes 2019-2020, Altea (Alacant) i Vilafranca (Castelló).

Segons el director de la institució, José Luis Pérez Pont, “el nostre objectiu és continuar aprofundint en el coneixement d’aquesta col·lecció, reflex de l’art valencià del nostre temps i una eina per a acostar els nous llenguatges contemporanis a la ciutadania. Al mateix temps, poder compartir amb castellonencs, valencians i alacantins un patrimoni que ens permetrà deixar un llegat i una narració historicoartística de la creació actual per al futur”.

De la mateixa manera que es va fer en 2018 amb Sagunt i Potries, en aquesta ocasió s’han preparat altres dos cicles expositius, compostos per tres exposicions cada un, per a Vilafranca i per a Altea.

En total sis exposicions que reuniran, entre novembre de 2019 i maig de 2020 una àmplia selecció de les 33 obres adquirides per la Generalitat en 2017, en una primera fase d’adquisicions.

En 2017 la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el marc del Pla incentiu del patrimoni artístic valencià, va posar en marxa una línia d’adquisició d’obres d’art amb el doble propòsit de dinamitzar el mercat artístic contemporani, alhora que es reuneix un conjunt d’obres representatives de l’estat de la creació artística valenciana.

Les obres que nodreixen aquesta ‘Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’ procedeixen d’artistes de diferents generacions i diversos interessos artístics i vitals i per això constitueixen un fidel reflex de l’heterogeneïtat i el dinamisme que caracteritza la nostra escena creativa.

Vilafranca

La Sala Gòtica de l’Ajuntament de Vilafranca inaugurarà aquest divendres, 22 de novembre la primera exposició composta per les obres de Maribel Domènech ‘La casa i la voluntat de resistir’; Tania Blanco ‘A la victoire de…’ i Teresa Lanceta, ‘Paracas’.

La mostra ‘Fórmules de resistència’ reuneix fins al 5 de gener, tres propostes artístiques que comparteixen, des de plantejaments tècnics molt diversos, un interés comú: la mirada a l’espai on l’individu es mesura amb el seu entorn social i la reivindicació de processos de resistència silenciosos que freguen l’heroïcitat.

Altea

A Altea les propostes es repartiran entre el Palau d’Altea i la Casa Toni el Fuster que inaugurarà el pròxim 29 de novembre la seua primera exposició, ‘Processos de transformació’. Les obres d’Art al Quadrat, Ernesto Casero, Bleda i Rosa, Nelo Vinuesa, Pilar Beltrán, Xavier Monsalvatge, Sebastià Miralles i Hugo Martínez-Tormo obriran aquest cicle al qual el seguiran altres reflexions entorn dels ‘Paisatges quotidians’ o ‘Urbanisme, turisme i resistències’.

Capitals culturals valencianes

Cal recordar que la distinció de capital cultural valenciana és un segell anual creat per Cultura de la Generalitat l’any 2016 amb l’objectiu d’incentivar la vertebració de la cultura, que reconeix les poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i foment econòmic.

Amb aquest reconeixement, es vol promoure des de la Generalitat una descentralització de l’oferta cultural, millorar les comunicacions entre la Generalitat i els agents culturals de tot el territori valencià i garantir l’accés universal a la cultura.

Durant 2019 i 2020, Altea i Vilafranca acolliran obres de teatre, concerts de música, projeccions audiovisuals i exposicions de la mà de l’Institut Valencià de Cultura, el Cor de la Generalitat Valenciana, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i el Consorci de Museus.