La comarca de l’Horta Sud formarà a altres localitats europees en inserció social i professional de joves

Es crearà un consorci estratègic format per localitats d’Espanya, França i Itàlia per a l’intercanvi de bones pràctiques en projectes d’acompanyament per a joves.

La comarca de l’Horta Sud formarà a localitats europees en inserció social de joves amb la creació d’un consorci estratègic format per entitats locals de França, Itàlia i Espanya per a l’intercanvi de bones pràctiques en la realització de projectes d’acompanyament a joves. La iniciativa, que va sorgir de les localitats de Silla i Quart de Poblet, es farà extensiva als 20 municipis de la comarca. El projecte europeu “Tire” té com a objectiu millorar les competències públiques d’acompanyament a joves desmotivats que han abandonat els estudis i que tenen una difícil entrada en el mercat de treball, els anomenats “ninis”. Participaran en la proposta professionals com ara educadors, formadors o funcionaris que buscaran millorar els seus programes mitjançant la comparació de diversos moments en la pràctica professional.

En diversos municipis de la comarca s’han desenvolupat diverses iniciatives en aquest sentit com el projecte *Jove *Oportunitat (*JOOP), promogut des de l’Institut Valencià de la Joventut, en el qual s’intervé sobre joves que ni estudien ni treballen fugint d’una filosofia assistencial i d’accions que directament els porten al mercat laboral. Amb el *JOOP es busca una canvi vital dels joves a través de dinàmiques de *coaching per a reincorporar-los al sistema educatiu o millorar la seua ocupabilitat.

Per al president de la comissió d’Assumptes Europeus de la *Mancomunitat de l’Horta *Sud, *Bartolome *Nofuentes, el “intercanvi de coneixement entre administracions és una eina vital per a la millora dels serveis que prestem des dels ajuntaments”. “Volem fer-los arribar les nostres experiències positives amb els joves però també volem conéixer i explorar altres projectes, altres maneres d’actuar en altres localitats d’Europa per a poder aplicar-les en els nostres municipis”, explica *Nofuentes.