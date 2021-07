La Començadoreta i Llauradoretes de la Mare de Déu de Sales són rebudes per les autoritats municipals de Sueca

La sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví va ser el lloc triat per a celebrar ahir a la vesprada el tradicional acte de presentació a les autoritats de la Començadoreta 2021, la xiqueta Aurora Beneito Castells, i les Llauradoretes de la Mare de Déu de Sales. Les condicions sanitàries actuals a conseqüència de la pandèmia van provocar el canvi d’ubicació per a este acte que tradicionalment s’ha realitzat en el saló de plens de l’Ajuntament.

Acompanyades dels seus familiars, i dels presidents i membres de la Reial Associació de la Mare de Déu de Sales, les 12 xiquetes van ser rebudes per l’alcalde de la ciutat, Dimas Vázquez, i les regidores de Festes, Gema Navarro, i Protocol, Celia Beltrán. Van estar també presents en l’acte, els regidors Carmen Pérez, José Luis Ribera i Juan Carlos Gisbert.

El secretari de la Reial Associació, José Segarra, va ser l’encarregat de llegir l’acta on es proclamava les Llauradoretes i la Començadoreta 2021. Una a una, van rebre de mans de l’alcalde, la regidora de Festes i la regidora de Protocol, un ram de flors, una insígnia de plata de l’Ajuntament i una fotografia de cadascuna d’elles, entre altres obsequis.

Leyre Ferrer Solves, Àngels Sapiña Cebolla, Gema Latorre Marco, Gabriela Forquet Fuster, Daniela Viñoles Llopis, Núria Piera Cortés, Alexandra Herrero Escrivà, Irune Bermejo Fortea, Esther Ferrús Meseguer, Stella Chàfer Pedrós i Ana Piedra Castells, seran les onze xiquetes que, junt a la Començadoreta, representaran a la Reial Associació com a Llauradoretes en tots els actes religiosos que se celebren, si les circumstàncies ho permeten, en honor a la patrona de Sueca durant el mes de setembre.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va dedicar uns paraules a les xiquetes i a les seues famílies, felicitant-los pel seu nomenament i desitjant-los que gaudisquen de les pròximes festes religioses de la ciutat “les quals, si la pandèmia no ho impedeix, seran recordades per ser les més especials i anhelades perquè significaran que hem représ, almenys en part, l’anhelada normalitat”. Per la seua banda, la regidora de Festes, Gema Navarro, va tindre també paraules de felicitació per a les xiquetes i les seues famílies, al mateix temps que va mostrar l’absoluta col·laboració de l’Ajuntament amb elles i amb la Reial Associació. “Vos desitge que gaudiu al màxim d’esta experiència. Nosaltres farem perquè així siga, malgrat les circumstàncies que estem vivint i que desitgem que puguen millorar en poc de temps”.

La regidora de Protocol, Celia Beltrán, va recordar amb nostàlgia la seua pròpia experiència com a llauradoreta fa anys, “per a mi, com a suecana, va suposar un autèntic honor. Intentarem que, malgrat la pandèmia, es puguen celebrar els actes de la millor manera possible, perquè pugueu recordar estos dies sempre amb felicitat”. Per la seua banda, la Començadoreta, Aurora Beneito, va agrair a tots els presents la seua assistència a l’acte, i va desitjar que la situació puga millorar per a poder gaudir de les festes el mes de setembre en la seua plenitud. Finalment, els presidents de la Reial Associació de la Mare de Déu de Sales, Jesús Campillo i Pepita Sorrentino, van tindre també paraules d’agraïment per a les xiquetes i les seues famílies, així com per a l’Ajuntament, per mostrar sempre la seua absoluta col·laboració en tots els actes que s’organitzen des de l’associació. Al mateix temps, van desitjar que la situació sanitària per fi comence a recuperar-se “perquè tota la ciutadania puga gaudir de la nostra patrona als carrers de Sueca el mes vinent de setembre”.