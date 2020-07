La Comissió de Reconstrucció pacta un acord marc «de consens» per a la recuperació de la ciutat

Connect on Linked in

L’alcalde, Joan Ribó, ha anunciat que València celebrarà en breu un acte d’homenatge i reconeixement a les víctimes de la pandèmia



L’alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, han manifestat hui la seua satisfacció per l’acord marc per a la recuperació de la ciutat aconseguit per la Comissió de Reconstrucció, un acord «de consens, fruit del treball realitzat durant estos mesos». Ribó ha agraït la labor de totes les instàncies que han participat en les labors d’anàlisis, persones expertes, entitats ciutadanes, empleats públics i grups polítics municipals, «que han fet que València siga una de les primeres ciutats de l’Estat a haver aconseguit un acord per àmplia majoria per a impulsar la recuperació en els àmbits de la salut, economia i benestar i drets socials».



L’alcalde, Joan Ribó, ha manifestat la seua «gran satisfacció per este acord que és fruit d’un treball que hem estat duent a terme des del principi». Ribó ha recordat les mesures conjuntes i aprovades pel Ple, i els controls i seguiments juntament amb l’Oposició, «amb una voluntat d’acord majoritària, que han donat fruit, i este fruit és l’acord de reconstrucció, que ens converteix en una de les primeres ciutats i governs d’Espanya que aconsegueix una àmplia majoria per a la reconstrucció». El document ha tingut el suport dels grups municipals Compromís, PSPV-PSOE, PP i Ciutadans.



El treball de reconstrucció s’assenta sobre una premissa transversal, ha destacat l’alcalde: el reconeixement a les víctimes de la pandèmia. «Volem plasmar el reconeixement i l’homenatge a les víctimes en un acte públic que convocarem en breu», ha explicat Ribó. «Hem fet tota esta labor pensant en les persones que han faltat, en les famílies que no han pogut acomiadar-se dels seus essers estimats i que tant han patit, i en aquelles persones que després de la malaltia han patit conseqüències greus. I hem signat este acord pensant en ells i elles en primer lloc, des de la voluntat que en la mesura que siga possible això no es repetisca, i de treballar en les coordenades de prevenció i de superació de la situació», ha afirmat.



El document marc s’estructura al voltant de tres eixos, els mateixos sobre els quals ha treballat la Comissió de Reconstrucció: Ciutat saludable i sostenible, Reactivació econòmica, i Benestar i drets socials. «Tots els grups polítics participants hem hagut de cedir una mica, i aportar i plantejar aspectes, que han fructificat en este document consensuat». El text serà ratificat dimarts que ve en un ple extraordinari que es convocarà específicament per a això. A més dels tres eixos citats, s’ha incorporat un apartat relatiu a elements transversals, en el qual s’inclou el reconeixement a les víctimes i la convocatòria d’un Premi Ciutat de València d’Investigació sanitària i salut pública sobre pandèmies. L’alcalde ha destacat la importància de treballar i incorporar a les línies de treball «les perspectives ètica, de gènere i la concepció de l’Ajuntament com a eina potent de futur. A més, des del punt de vista de la fiscalitat, les línies passen per mantindre els ingressos municipals sota dues premisses: congelació dels tipus tributaris, i bonificacions puntuals que no afecten l’estabilitat pressupostària».



L’alcalde ha conclòs agraint a les més de 20 persones expertes i més de 25 entitats que han participat en la Comissió de Reconstrucció, aportant les seues propostes i plantejaments, «perquè han enriquit el document i han sigut inspiradors de tot el treball realitzat». Així mateix, ha manifestat la seua gratitud en nom de la ciutat als membres dels Consells sectorials de la ciutat, al personal municipal «i a la labor feta pels grups de l’Oposició municipal, perquè han realitzat aportacions importants i han demostrat altura de mires davant la situació d’emergència, que confiem que perdure».



CONSENS I ACORD



En semblants termes s’ha manifestat la vicealcaldessa, Sandra Gómez, qui ha qualificat este acord de «fet històric que marca la direcció del futur». Tal com ha assegurat Gómez, «la ciutat ix enfortida perquè amplia les seues aliances amb altres grups polítics, però també amb la societat en el seu conjunt; perquè este document no és sol fruit del treball de regidors, regidores i equip redactor, sinó que és el resultat de les aportacions de totes les entitats representatives de la ciutat, de la seua diversitat i la seua pluralitat, les quals han exposat les seues experiències i els seus punts de vista per a orientar el model de ciutat en el qual cal treballar després d’esta crisi».



«Este document no sols parla de polítiques concretes per a combatre la crisi sanitària, econòmica i social causada per de la crisi de la COVID-19, sinó que va més enllà, i parla d’un enfocament obert i plural, d’una ciutat que a poc a poc va buscant més consensos i menys divergències», ha afegit la vicealcaldessa. «És una cosa que hem de celebrar i és allò que la ciutadania ens demanava: arribar a acords, aconseguir consensos i establir un model de ciutat que vaja més enllà dels vaivens polítics».