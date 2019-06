La comunitat andalusa d’Almussafes reivindica les seues arrels en la IX Romeria de la localitat

El Centro Cultural Andaluz de la població va organitzar el passat diumenge 2 de juny aquesta activitat, que va recórrer el nucli urbà i va concloure al Parc Rural



El passat diumenge 2 de juny, el Centro Cultural Andaluz d’Almussafes va celebrar la seua IX Romeria Andalusa, un esdeveniment festiu que cada any per aquestes dates ompli la població del colorit de la indumentària tradicional i de la música típiques d’aquesta comunitat autònoma. Entre els convidats de l’associació, presidida per Manuel Anales, es trobaven l’alcalde en funcions, Toni González, i els regidors i les regidores de la corporació municipal.



El recorregut va començar a les 10.30 hores en la seu de l’entitat i va concloure al voltant de les 13 hores al Parc Rural, on es va servir un dinar i va continuar la commemoració. Pel camí van realitzar dues parades, una al parc Central, on la ciutadania va poder contemplar de prop els carros i cavalls que acompanyaven a la comitiva, integrada per més d’un centenar de persones, i una altra en la Residència de Majors ‘La Vila’, on van interpretar la ‘Salve Rociera’ per a les persones usuàries de la infraestructura.



La Policia Local va coordinar el dispositiu que va garantir la seguretat de l’acte, comesa en la qual va comptar amb la col·laboració de l’Agrupació de Protecció Civil.