La Comunitat de l’Esport es reivindica com a espai segur per a la pràctica esportiva

El sector esportiu de la Comunitat Valenciana suma forces per a reactivar els centres i les instal·lacions esportives

Els diferents agents esportius de la Comunitat Valenciana han posat en marxa una campanya per a reivindicar l’esport com un pilar fonamental en la societat, especialment important en l’època actual en què ens trobem. Aquesta unió del sector esportiu representatiu de la Comunitat de l’Esport està integrat per Esport de la Generalitat Valenciana, la Fundació Trinidad Alfonso i el teixit associatiu del sector, integrat per GEPACV, Càtedra de l’Esport de la UPV, COLEF, FNEID, CONFEDECOM, Fundació España Activa i FVMP. Tots han decidit unir les seues forces amb la finalitat de reivindicar l’esport organitzat com a part de la solució a la situació actual.

En un mes tan important per a tot el sector esportiu com és el mes de setembre, i coincidint amb la Setmana Europea de l’Esport, s’ha aconseguit unir voluntats amb l’objectiu de donar confiança a la ciutadania i promoure l’activitat física i l’esport organitzat com a font de salut. Aquest és un dels mesos en què habitualment la gent torna als gimnasos i als centres esportius, però la crisi sanitària provocada per la COVID-19 està castigant el sector. La unió dels agents esportius ve provocada amb la intenció que la ciutadania conega l’esforç que s’està fent als centres esportius per a garantir la seguretat dels usuaris.

“És una campanya per a dir a la població que l’esport és salut i que hem de fomentar la pràctica esportiva en els diferents espais. Sempre de manera segura i saludable. Això implica, evidentment, adaptar-nos a la situació que estem travessant, però sabent que hi ha possibilitat de fer-ho i que els espais estan adaptats perquè així siga. S’ha realitzat un esforç enorme per tota la gent implicada en el món de l’esport perquè ens adaptem a aquesta realitat que ens ha tocat viure, perquè puguem continuar fent activitat física i que aquesta continue formant part de la nostra vida”, ha indicat Vicent Marzà, conseller d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

“Volem promoure l’activitat física i l’esport com una eina fonamental per a aconseguir tindre una bona salut, que és fonamental en aquests moments de pandèmia. També volem oferir confiança i seguretat en el fet que els centres esportius són espais segurs, que reuneixen tots els protocols i mitjans de seguretat necessaris. Ens hem unit moltes entitats, públiques i privades, per a mostrar aquesta necessitat per a practicar esport i que siga de manera segura”, explica Miguel Ángel Nogueras, president de l’Associació Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana.

La Fundació Trinidad Alfonso també ha volgut sumar-se a aquesta reivindicació: “Amb aquesta campanya volem dir a la gent que l’esport no es rendeix i que ells tampoc ho han de fer, han de continuar practicant activitat física i anant als centres esportius. Ho farem en unes condicions diferents, lògicament, però hem d’adaptar-nos a aquesta situació sense deixar de fer esport. En la Comunitat de l’Esport estem treballant perquè aquestes condicions siguen tan segures com es puga. Darrere de cada centre hi ha uns grans professionals que garanteixen que a les instal·lacions públiques i privades es respecten tots els protocols de seguretat. És necessari que continuem fent de la Comunitat Valenciana la Comunitat de l’Esport”.

“L’esport és salut i en aquests moments que estem vivint cal reivindicar-lo. Primer, perquè sabem de l’esforç que estan fent els professionals perquè els seus centres siguen segurs. Ens trobem davant d’una crisi sanitària i també econòmica, per això entenem que és de justícia donar suport als sectors que estan treballant per reactivar-se i que ho estan passant malament. L’activitat esportiva forma part del teixit social i econòmic de la Comunitat Valenciana i hem de treballar perquè s’alce, primant sempre la seguretat de l’usuari. I segon, perquè l’esport s’erigeix en moments com aquest en una garantia de salut. Necessitem estar actius i no és el moment de parar”, ha indicat Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso.