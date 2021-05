La Comunitat no registra cap mort per Covid en els darrers set die

Print This Post

Si hem d’escollir una bona notícia des que va començar 2021 tal vegada siga la que s’ha produït en les últimes hores, des de fa set dies la Comunitat Valenciana no ha registrat cap mort, relacionada amb la Covid 19



Hem de donar la vista enrere cap a Juliol de 2020 per a trobar un període tan llarg amb les mateixes característiques ,concretament entre el 20 i el 27 de Juliol de 2020



Cert és que cada dia Sanitat ha notificat morts, però durant els darrers set dies han sigut defuncions corresponen a dies anteriors, a retardaments en les confirmacions per part de les autoritats , tot i això es podria que la quarta onada que si ha afectat directament i amb greus conseqüències altres comunitats, València ha sigut capaç de sortejar-la

Una notícia que confirma una vegada mes la boníssima evolució de la pandèmia en la Comunitat que està a punt de deixar l’estat d’alarma , unes dades que avalen que la comunitat Valenciana fa més d’un mes que té la incidència més baixa de tota Espanya i que deixarien la porta oberta a celebrar Falles i a obrir restriccions com ara retardar el toc de queda per tal d’afavorir la millora de l’Hostaleria