La Comunitat Valenciana ha proposat al Ministeri de Sanitat la regulació de l’ús de la màscara en les platges

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha participat este dimecres en la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut convocada pel Ministeri de Sanitat i presidida per la ministra Carolina Darias.

En la trobada, en el qual s’ha abordat la nova normativa per a l’ús de la màscara en tot el territori nacional, Barceló ha anunciat que la Comunitat Valenciana farà aportacions a la Llei de Nova Normalitat perquè es regule l’ús de la màscara en els espais de platges de cara a l’època estival.

La proposta passa perquè els usuaris i usuàries de les platges estiguen exempts de l’ús de la màscara sempre que es troben dins d’un perímetre de seguretat de dos metres de distància respecte a altres usuaris i usuàries i durant el bany.

La consellera ha insistit que “siga com siga la normativa els ciutadans han de complir sempre les recomanacions i normes establides per les autoritats sanitàries”, ja que “les bones dades no poden portar mai a la relaxació del compliment de les mesures”.