La Comunitat Valenciana ha registrat 7.497 nous casos de coronavirus i 1.937 altas

S’han administrat 86.927 dosi de la vacuna contra el coronavirus, un 92,1% de totes les rebudes

Els nous casos es distribueixen per províncies de la següent manera: 945 a Castelló, 2.323 a Alacant i 4.223 a la província de València, a més de 6 no assignats

La Comunitat Valenciana ha registrat 7.497 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 196.966 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 945 a Castelló (21.383 en total), 2.323 a Alacant (64.703 en total) i 4.223 a la província de València (106.617 en total). A més, s’han registrat 6 nous casos no assignats, per la qual cosa el número total ascendeix a 40.

D’altra banda, s’ha administrat en residències i entre personal sanitari 86.927 dosi de la vacuna de Pfizer, un 92,1% de totes les rebudes fins al moment. Per províncies, s’han administrat 11.653 a Castelló, 32.472 a Alacant i 42.802 a València.

A més, s’han registrat 22 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 3.544 persones: 452 a la província de Castelló, 1.198 en la d’Alacant i 1.894 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 3.062 persones ingressades: 248 a la província de Castelló, amb 31 pacients en UCI; 1.097 a la província d’Alacant, 164 d’ells en l’UCI; i 1.717 a la província de València, 260 d’ells en UCI.

A més, des de l’última actualització s’han registrat 1.937 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 165.695 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 18.181 a Castelló, 54.803 a Alacant i 92.641 a València. A més hi ha 70 no assignades.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 39.301 casos actius, la qual cosa suposa un 18,85% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 2.323.099, de les quals 2.148.615 han sigut a través de PCR i 174.484 mitjançant test ràpid.

Actualització de la situació en residències

Hui dia, hi ha algun cas positiu en 166 residències de majors (13 a la província de Castelló, 50 a la província d’Alacant i 103 a la província de València), 29 centres de diversitat funcional (3 a la província de Castelló, 9 a la província d’Alacant i 17 a la província de València) i 5 centres de menors (1 a la província de Castelló, 2 a la província d’Alacant i 2 a la província de València).

– Residents nous positius: 222

– Treballadors i treballadores nous positius: 79

– Residents que han mort: 15

Actualment, es troben baix vigilància activa de control sanitari 45 residències en la Comunitat Valenciana: 2 a la província de Castelló, 17 a la província d’Alacant i 26 a la província de València.

Actualització brolles de coronavirus

Nous brots: 50 (30 a la província de València, 10 a la província d’Alacant i 10 en la de Castelló).

· València: 5 casos. Origen laboral

· Orihuela: 7 casos. Origen social

· València: 9 casos. Origen social

· L’Alfàs del Pi: 13 casos. Origen social

· València: 5 casos. Origen social

· Llíria: 5 casos. Origen social

· Traiguera: 4 casos. Origen social

· Sagunt: 6 casos. Origen social

· València: 8 casos. Origen social

· Cullera: 9 casos. Origen social

· Polop: 8 casos. Origen social

· Vinaròs: 7 casos. Origen social

· València: 6 casos. Origen social

· Benicarló: 3 casos. Origen social

· València: 5 casos. Origen social

· Càlig: 6 casos. Origen social

· Orihuela: 3 casos. Origen social

· Requena: 4 casos. Origen laboral

· Requena: 4 casos. Origen social

· València: 6 casos. Origen laboral

· Requena: 6 casos. Origen social

· Mislata: 15 casos. Origen laboral

· Paterna: 7 casos. Origen laboral

· La Pobla de Vallbona: 3 casos. Àmbit educatiu

· Orba: 3 casos. Origen social

· Almenara: 6 casos. Origen laboral

· Paterna: 3 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen laboral

· Paterna: 6 casos. Origen social

· Vilamarxant: 8 casos. Origen social

· Vinaròs: 3 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social

· Orihuela: 5 casos. Origen social

· Paterna: 7 casos. Origen social

· la Vila Joiosa: 7 casos. Origen social

· Almenara: 3 casos. Origen social

· L’Alfàs del Pi: 9 casos. Origen social

· Orihuela: 10 casos. Origen social

· Benicarló: 3 casos. Origen social

· Paterna: 3 casos. Origen social

· Paterna: 4 casos. Origen laboral

· València: 5 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen social

· València: 7 casos. Origen laboral

· Benicarló: 9 casos. Origen laboral

· València: 6 casos. Origen social

· Benicarló: 4 casos. Origen social

· Orihuela: 4 casos. Àmbit educatiu

· Villar del Arzobispo: 6 casos. Origen social

· Paterna: 5 casos. Origen social