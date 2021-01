La Comunitat Valenciana ha subministrat 70.870 dosi de la vacuna contra el coronavirus

Connect on Linked in

Sanitat registra 4.810 nous casos de coronavirus i 2.983 altes a pacients en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ja ha administrat en residències i entre personal sanitari 70.870 dosi de la vacuna de Pfizer, un 77% de les rebudes fins al moment.

Per edats, les persones que han rebut la primera dosi fins ara es divideixen d’aquesta manera: 19.593 entre 10 i 39 anys; 38.905 entre 40 i 69 anys; i 12.372 majors de 70 anys.

D’altra banda, la Comunitat Valenciana ha registrat 4.810 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 183.262 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 491 a Castelló (19.741 en total), 1.191 a Alacant (60.364 en total) i 3.110 a la província de València (103.123 en total). A més, s’han notificat 18 casos no assignats, per la qual cosa el total ascendeix a 34 casos sense assignació.

D’altra banda, s’han registrat 52 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 3.465 persones: 444 a la província de Castelló, 1.178 en la d’Alacant i 1.843 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 2.848 persones ingressades: 248 a la província de Castelló, amb 28 pacients en UCI; 994 a la província d’Alacant, 153 d’ells en l’UCI; i 1.606 a la província de València, 237 d’ells en UCI.

A més, des de l’última actualització s’han registrat 2.983 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 161.034 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 17.722 a Castelló, 53.047 a Alacant i 90.198 a València, a més de 66 no assignades.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 30.351 casos actius, la qual cosa suposa un 15,58% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 2.270.224, de les quals 2.096.475 han sigut a través de PCR i 173.749 mitjançant test ràpid.

Actualització de la situació en residències

Hui dia, hi ha algun cas positiu en 169 residències de majors (14 a la província de Castelló, 49 a la província d’Alacant i 106 a la província de València), 28 centres de diversitat funcional (3 a la província de Castelló, 8 a la província d’Alacant i 17 a la província de València) i 6 centres de menors (1 a la província de Castelló, 2 a la província d’Alacant i 3 a la província de València).

– Residents nous positius: 177

– Treballadors i treballadores nous positius: 40

– Residents que han mort: 12

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 48 residències en la Comunitat Valenciana: 2 a la província de Castelló, 19 a la província d’Alacant i 27 a la província de València.

Actualització brolles de coronavirus

La Comunitat Valenciana ha registrat 24 brots des de l’última actualització. Per províncies: 1 a Castelló, 4 a Alacant i 19 a València.

· Vinaròs: 4 casos. Origen social

· Requena: 7 casos. Origen social

· Requena: 4 casos. Origen social

· Requena: 3 casos. Origen laboral

· Algemesí: 9 casos. Origen social

· València: 6 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen social

· Benejúzar: 3 casos. Origen social

· Benidorm: 7 casos. Origen laboral

· L’Alfàs del Pi: 3 casos. Origen laboral

· València: 3 casos. Origen laboral

· València: 6 casos. Origen social

· València: 5 casos. Origen social

· València: 6 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social

· València: 9 casos. Origen social

· Sagunt: 13 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen social

· València: 7 casos. Origen social

· Requena: 6 casos. Origen laboral

· Massalfassar: 4 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen social

· Benaguasil: 4 casos. Origen social

· Elx: 8 casos. Origen social