La Comunitat Valenciana instal·larà en La Fe un dels deu equips de protonterapia donats per la Fundació Amancio Ortega al Ministeri de Sanitat

Connect on Linked in

– L’equip s’instal·larà a l’hospital La Fe i donarà servei a les tres províncies i a territoris limítrofs



– Es tracta d’una modalitat de radioteràpia per a pacients oncològics que permet un tractament més localitzat i està especialment indicat, entre altres casos, per a població pediàtrica



– La licitació màxima per equip és de 28 milions d’euros

La Comunitat Valenciana rebrà un dels 10 equips de protonterapia per a tractar a pacients oncològics que la Fundació Amancio Otega Gaona ha donat al Ministeri de Sanitat.

L’equip, d’alta precisió i última generació, s’instal·larà a l’hospital La Fe de València i “donarà servei als pacients de la xarxa pública de tota la Comunitat Valenciana a més d’altres territoris limítrofs”, com ha anunciat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que ha agraït la donació.

Serà el primer equip de protonterapia de la xarxa pública valenciana. De fet, en aquests moments el Sistema Nacional de Salut no compta amb cap equip de protonoterapia i en tota Espanya només hi ha dues en la sanitat privada.

D’acord amb el conveni anunciat aquest passat dimarts pel Ministeri de Sanitat i la Fundació Amancio Orterga, el cost màxim dels deu equips és de 280 milions d’euros. El cost estimat de cada equip equival a entre set i nou centres de salut de grandària ordinària.

La protonterapia és una modalitat especial de radioteràpia que empra protons en lloc de raigs X (electrons), la qual cosa permet un alliberament més localitzat de la radiació, una millor distribució de la dosi i menor irradiació de teixit sa circumdant. Això ho fa especialment indicat per a pacients amb llarga supervivència i, especialment, en població pediàtrica.

Aquesta tècnica està indicada per a tumors oculars, espinals, de la base del crani i alguns cerebrals.

L’adquisició d’aquest equip permetrà no sols millorar l’accessibilitat dels pacients a aquesta teràpia, tant a curt com a mitjà termini. També, a més de donar una àmplia cobertura a les indicacions actuals, servirà per a les noves indicacions i usos que es vagen incorporant sota l’impuls de la investigació i l’aval de l’evidència científica. Al costat d’això, facilitarà la investigació clínica i de desenvolupament tecnològic relacionat amb aquesta mena de tractament.

D’acord amb el conveni, la Fundació Amancio Ortega serà a càrrec de l’adquisició dels equips, el programari, l’equip de dosimetria, l’equip de cambres i el servei de formació del personal clínic.

Per part seua, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es fa responsable de la inversió necessària per a la seua instal·lació i posada en funcionament, aportar els recursos humans necessaris per a l’ús de l’equip, el pla de formació del personal, el manteniment, així com assumir als pacients que corresponguen d’altres comunitats autònomes.