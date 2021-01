La Comunitat Valenciana pretén limitar al màxim les relacions socials amb quatre noves mesures

Print This Post

Inclouen la limitació de les reunions al nucli de convivència i el confinament perimetral de grans ciutats durant caps de setmana i festius

Des del passat dijous la Comunitat Valenciana està en una situació de semi confinament, amb l’hostaleria tancada, l’horari del comerç restringit fins a les 18 h i amb un toc de queda a les 22 h.

La Generalitat ara té l’objectiu que es reduïsquen les relacions socials tant en l’espai públic, com dins de les vivendes.

Ximo Puig va mantindre una reunió de treball per videoconferència amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, la sotssecretària, Mònica Almiñana, i la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro entre altres.

Després de la trobada, el president va anunciar quatre noves mesures que entren en vigor aquest dilluns, 24 de febrer, amb la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i es mantindran fins a les 23.59 hores del 15 de febrer.

Aquestes mesures són un avís i una crida a la corresponsabilitat de tots els ciutadans.

S’exceptuen d’aquestes limitacions, les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l’atenció i acompanyament a persones menors d’edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat, la convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre ells i l’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seues tipologies.

A més, també s’exceptuen les reunions de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents, o de les persones que viuen soles, que podran formar part d’una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada. No obstant això, cada unitat de convivència ampliada només podrà integrar a una única persona que viva sola, i la persona que viva sola podrà formar part exclusivament d’una unitat de convivència ampliada durant tot el període de vigència de la mesura.