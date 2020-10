La Comunitat Valenciana rebrà 110 milions per a realitzar cursos de formació professional per l’ocupació

Connect on Linked in

Climent destaca que el repartiment de fons “beneficia a la Comunitat Valenciana i reflecteix que ha fet els deures”



Aquests diners garanteix que “Labora puga dur a terme tots els programes d’ocupació que tenia programats”

La Comunitat Valenciana rebrà 110 milions d’euros per a polítiques actives d’ocupació durant aquest any, tal com s’ha decidit en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, convocada pel Ministeri de Treball i Economia Social, i presidida per la ministra titular, Yolanda Díaz, a la qual ha acudit el conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent.

Climent ha manifestat “la satisfacció del Consell per un repartiment que -ha explicat- beneficia de manera clara a la Comunitat Valenciana”. “Labora ha fet els deures, la qual cosa s’ha reflectit en la distribució de fons per a l’ocupació”, ha emfatitzat el conseller després de la reunió.

Així, la Comunitat Valenciana rebrà 110 milions d’euros dels 800 que el Govern central cedirà enguany a les autonomies per a poder realitzar accions de formació per a persones desocupats, de modernització i d’orientació laboral i que garanteixen que Labora puga dur a terme tots els programes d’ocupació que tenia programats.

El Ministeri de Treball assigna aquest repartiment en funció de criteris objectius, com el nombre de persones desocupades, però també en funció del compliment d’objectius del Pla Anual de Polítiques d’Ocupació, alguna cosa que, com ha ressaltat Climent, “Labora ha realitzat de manera excel·lent”.

En concret, Labora destinarà aquesta aportació per a plans de formació, d’ocupació i de modernització, que permetran als beneficiaris i beneficiàries l’adquisició de competències per a millorar la seua qualificació i facilitar la seua inserció laboral.

Cal recordar que en la passada Conferència Sectorial es va aprovar l’ús de fons de polítiques actives d’ocupació per a sufragar polítiques passives. “Ara, les autonomies recuperem aquests fons tan necessaris per a poder oferir accions de formació que secunden que les persones desocupades tinguen més i millors opcions d’ingressar en el mercat laboral”, ha aclarit el conseller d’Economia.