La Comunitat Valenciana rebrà al llarg de gener i febrer prop de 50.000 dosi de la vacuna de Moderna

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública diu que ja s’ha vacunat en 125 residències valencianes

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha qualificat “molt positivament” la decisió d’aprovar la nova vacuna de Moderna i ha assegurat que la Comunitat Valenciana “està preparada per a la seua administració a penes arriben les primeres dosis” que, previsiblement, serà la setmana vinent.

Entre gener i febrer es rebran els primers enviaments de Moderna, que suposaran prop de 50.000 dosis d’aquesta segona vacuna autoritzada. Això permetrà “accelerar el procés de vacunació en els primers estadis” que són les residències de persones majors i els sanitaris de primera línia Covid-19, segons la consellera.

Un procés que, en finalitzar aquest últim dimecres, s’havia completat ja en 125 residències valencianes i que es veurà sensiblement accelerat en els pròxims dies. En aquest sentit, Sanitat manté el seu pla perquè dilluns que ve estiguen vacunades persones usuàries i treballadors i treballadores de totes les residències lliures de coronavirus de la Comunitat Valenciana.

Aquesta vacuna, desenvolupada per Moderna, previndrà la malaltia causada per SARS-CoV-2 en persones a partir dels 18 anys. S’administra en dues dosis amb un interval de 28 dies i el seu manteniment exigeix la refrigeració a 20 graus sota zero.

L’autorització de la vacuna de Moderna es basa en un assaig clínic pivotal doble-cec (s’administra la vacuna o un placebo emmascarats de manera que s’impedisca la seua identificació a simple vista), aleatoritzat, enfront de placebo, que va incloure més de 30.000 persones adultes majors de 18 anys que van ser vacunades amb dues dosis de 100 micrograms, separades per un interval de 28 dies.

En l’anàlisi intermèdia dels resultats es van observar 196 casos de malaltia per coronavirus, 185 amb placebo i 11 amb la vacuna, la qual cosa va permetre estimar una eficàcia vacunal del 94,1%.