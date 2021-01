La Comunitat Valenciana recull separadament més de 70.000 tones d’envasos lleugers, un 15% més que en 2019 i aconsegueix el major creixement anual de la seua història

Print This Post

La xifra marca un doble rècord tant en valors absoluts com en percentatge d’increment respecte a l’anterior exercici.

Mireia Mollà valora el comportament responsable i sostenible de la ciutadania i confia que els nous sistemes d’incentiu econòmic i informatització en aquest flux contribuïsquen a millorar encara més les dades.

La Comunitat Valenciana tanca l’any 2020 amb la major xifra de recollida separada d’envasos lleugers de la seua història. Uns valores rècord tant en valors absoluts, amb 70.009 tones (enfront de les 60.800 tn de 2019), com en increment que amb 9.154 tones més que en 2019 ho col·loca com el de major creixement anual respecte a l’anterior exercici.

El tancament de 2020 ens permet traçar una tendència ascendent de la dècada. La recollida separada d’envasos lleugers de caràcter domèstic en la Comunitat Valenciana s’ha multiplicat per 9,5 en els últims 10 anys i s’ha estés per tot el territori. Dels 737,7 tones de l’any 2000 -totes a la província de València- a les més de 70.0000 de l’any 2020 que suposen un 15% de creixement sobre les xifres de recollida de 2019.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha valorat el comportament responsable i sostenible de la població sobretot en un any marcat pel descens de l’activitat, com a conseqüència de la pandèmia del Covid19.

Mollà ha expressat, a més, l’acompanyament de la Conselleria per continuar mantenint la tendència ascendent amb la implantació de nous sistemes de recollida separada d’envasos, com els d’incentiu devolució i retorn que inclou la proposició de llei d’Economia Circular presentada pels grups del *Botànic el passat 30 de desembre i sobre el que començaran a realitzar-se assajos a la ciutat de València mitjançant 100 nous equips automàtics.

La consellera ha apuntat al suport de polítiques públiques de recollida selectiva com la implantació de nous contenidors d’envasos lleugers per damunt de les 1.200 unitats a València i Castelló de la Plana i el Decret llei que consolida la gestió pública a en matèria de selecció i classificació d’envasos, així com la remodelació de la planta de classificació d’envasos lleugers de Benidorm, hui un referent a nivell nacional.

El director general de Qualitat i Educació Ambiental, Joan Piquer, ha subratllat que el percentatge de creixement ha seguit la línia del període gener-juliol que va marcar una pujada del 17% respecte al mateix període de l’exercici anterior, aconseguint superar en només 7 mesos el percentatge d’increment global de 2019 respecte a 2018.