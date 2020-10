La Comunitat Valenciana registra 12 morts per Covid19 en les darreres 24 hores

Connect on Linked in

La Comunitat Valenciana torna a dades de dies anteriors amb 603 nous positius per Covid19 i 643 altes hospitalàries



En una jornada marcada pel possible Toc de queda a la Comunitat, es registra una de les pitjors dades de morts des que va acabar l’estat d’alarma han faltat 12 persones per coronavirus



A més s’han detectat 50 nous brots més, i la ciutat de València torna a estar al capdavant en nombre de brots



En este moment hi ha 735 persones ingressades en les hospitals de la Comunitat, de les quals 114 es troben en UCI



Per últim s’han detectat 6 nous positius en residències, el que eleva a la xifra de 26 centres els que mantenen persones contagiades entre els residents i treballadors