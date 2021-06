La Comunitat Valenciana registra 965 casos nous de coronavirus i 352 altes

Print This Post

Un total de 2.508.762 persones compta ja amb una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Amb la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosis de Janssen) hi ha 1.662.991 persones. Per províncies, la distribució és la següent: 199.504 a Castelló, 609.047 a Alacant i 854.440 a València.

A més, des de l’última actualització del dissabte, s’han notificat 965 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 400.962 persones. Per províncies, es distribueixen de la següent manera: 47 a Castelló (41.447 en total); 146 a Alacant (149.502 en total); i 772 a València (210.012 en total); el total de casos no assignats es manté en 1.

D’acord amb els casos detectats durant les últimes 48 hores, es confirma que el 52% dels contagis corresponen a joves d’entre 15 i 29 anys. En concret, el 29% dels positius se situen en edats compreses entre els 20 i els 29 anys, mentre que el 23% es localitza en la franja d’edat que abasta entre els 15 i els 19 anys. El 13% dels casos es correspon amb persones entre els 30 i els 39 anys, mentre que el 14% correspon a la franja d’edat entre els 40 i els 49.

“La relaxació de les mesures de prevenció va lligada a l’augment de la interacció social en grups majors de persones. És el que està provocant l’increment de casos que estem observant”, ha reiterat la subdirectora d’Epidemiologia de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Hermelinda Vanaclocha.

Des de l’última actualització s’han registrat 352 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 401.230 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.028 a Castelló, 149.629 a Alacant i 209.516 a València. El total d’altes no assignades es manté en 57.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 126 persones ingressades: 12 a la província de Castelló, 1 pacient en UCI; 19 a la província d’Alacant, 3 d’ells en l’UCI; i 95 a la província de València, 10 d’ells en UCI.

D’altra banda, no s’han registrat decessos per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia es manté en 7.450: 807 a la província de Castelló, 2.844 en la d’Alacant i 3.799 en la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.749 casos actius, la qual cosa suposa un 0,91% del total de positius.

Dels brots registrats, quatre tenen 10 o més casos associats:

– Utiel: 10 casos de persones d’entre 4 i 71 anys. Origen social

– València: 10 casos de persones de 17 a 23 anys. Origen social

– La Pobla de Vallbona: 21 casos de persones de 9 a 50 anys. Àmbit educatiu

– Bétera: 31 casos de persones d’entre 16 i 17 anys. Àmbit social